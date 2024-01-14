سنتامين تتوقع موافقة البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى خلال النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت شركة سنتامين حصولها على موافقة نهائية من البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية خلال النصف الأول من 2024.
وقال الشركة فى بيان لها إنها حصلت على موافقة مبدئية على اتفاقية للاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية، كإطار استثمارى سيتم تطبيقه على الاكتشافات التجارية داخل ثلاث كتل استكشافية للشركة.
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وسيتم بموجب هذه الاتفاقية منح تراخيص لشركة سنتامين لمدة 30 عامًا، تشمل:“رسوم حكومية قدرها 5% على إيرادات الصهر، ومعدل ضريبة الشركات 22.5%، ومشاركة مالية للحكومية نسبتها 15% من صافى الدخل بعد الضرائب، ومساهمة قدرها 0.5% للتنمية المجتمعية، والتزامات مدى الحياة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب للكوادر المحلية والشراء من موردين محليين”.
وأعلنت الشركة أن فريقها توصل لنتائج أولية مُبشرة فى عمليات التنقيب والحفر داخل بلوك نجرص، فى المنطقة المحيطة بمنجم السكرى، بعد استكمال برنامج الحفر فى 2023.
وأسفر برنامج الحفر عن ظهور نقطتين رئيسيتين يمكن أن يتواجد بهما خام الذهب، وهما موقع السكرى الصغير، ويقع على بُعد 28 كم غرب منجم السكرى للذهب، وموقع“أم مجال”، ويقع على بُعد 23 كم غرب منجم السكرى.
أوضحت الشركة أنه تم إطلاق تسمية“السكرى الصغير” بهذا الاسم نظرًا لتشابهه الجيولوجى والكيميائى مع منجم السكرى الكبير، أكثر النتائج المبشرة فى برنامج التنقيب، حيث تظهر به مناطق من التعدين المستمر للذهب بعرض بين 30 و60 مترًا، وبطول لا يقل عن 250 مترًا ويمتد عموديًا بما لا يقل عن 230 مترًا إلى عمق أقصاه نحو 200 متر تحت سطح الأرض.
وعن منطقة أم مجال، التى تقع على بُعد 5 كم جنوب شرق السكرى الصغير، وتتضمن صخرة متحولة من الجرانيت تبدو متميزة عن الصخور الحاملة للذهب فى السكرى الصغير.
وتتواجد الإمكانيات التعدينية على طول يتراوح ما بين 200 و250 مترا ويبلغ عرض المنطقة نحو 20 مترا.
وأظهرت اختبارات الحفر السطحى الأولية عن وجود إمكانيات تعدينية للذهب على عمق 30 و40 مترًا تحت سطح الأرض.
وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين، إن النتائج جاءت من من خلال تطبيق منهج دقيق لتقييم الإمكانيات الجيولوجية لمحفظة استكشافات الشركة للذهب فى مصر.
وتقع كتل“سنتامين” الاستكشافية على مساحة 3 آلاف كيلومتر مربع من رقع الاستكشاف الجديدة فى منطقة الدرع النوبى المصرى، وهى منطقة جيولوجية تتمتع بإمكاناتها العالية والتى لم يتم استكشافها والتنقيب فيها من قبل باستخدام طرق الاستكشاف والتنقيب الحديثة.
وتمتلك“سنتامين” برنامج عمل مكثف خلال 2024 يشمل تحديد موارد الذهب المحتملة وأهداف الحفر الإضافية فى مصر كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها
وقال عمرو حسونة، المدير التنفيذى لسنتامين مصر، إن الاستكشافات ستستمر عبر كافة امتيازات ورخص الاستكشاف، بما فى ذلك كيمياء التربة وعينات تلامس الصخور فوق مناطق انحراف الذهب فى التربة والخرائط الجيولوجية التفصيلية، بهدف تحديد أهداف جديدة للحفر.
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