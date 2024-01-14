سنتامين تتوقع موافقة البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى خلال النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت شركة سنتامين حصولها على موافقة نهائية من البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية خلال النصف الأول من 2024.

وقال الشركة فى بيان لها إنها حصلت على موافقة مبدئية على اتفاقية للاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية، كإطار استثمارى سيتم تطبيقه على الاكتشافات التجارية داخل ثلاث كتل استكشافية للشركة.

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وسيتم بموجب هذه الاتفاقية منح تراخيص لشركة سنتامين لمدة 30 عامًا، تشمل:“رسوم حكومية قدرها 5% على إيرادات الصهر، ومعدل ضريبة الشركات 22.5%، ومشاركة مالية للحكومية نسبتها 15% من صافى الدخل بعد الضرائب، ومساهمة قدرها 0.5% للتنمية المجتمعية، والتزامات مدى الحياة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب للكوادر المحلية والشراء من موردين محليين”.

وأعلنت الشركة أن فريقها توصل لنتائج أولية مُبشرة فى عمليات التنقيب والحفر داخل بلوك نجرص، فى المنطقة المحيطة بمنجم السكرى، بعد استكمال برنامج الحفر فى 2023.

وأسفر برنامج الحفر عن ظهور نقطتين رئيسيتين يمكن أن يتواجد بهما خام الذهب، وهما موقع السكرى الصغير، ويقع على بُعد 28 كم غرب منجم السكرى للذهب، وموقع“أم مجال”، ويقع على بُعد 23 كم غرب منجم السكرى.

أوضحت الشركة أنه تم إطلاق تسمية“السكرى الصغير” بهذا الاسم نظرًا لتشابهه الجيولوجى والكيميائى مع منجم السكرى الكبير، أكثر النتائج المبشرة فى برنامج التنقيب، حيث تظهر به مناطق من التعدين المستمر للذهب بعرض بين 30 و60 مترًا، وبطول لا يقل عن 250 مترًا ويمتد عموديًا بما لا يقل عن 230 مترًا إلى عمق أقصاه نحو 200 متر تحت سطح الأرض.

وعن منطقة أم مجال، التى تقع على بُعد 5 كم جنوب شرق السكرى الصغير، وتتضمن صخرة متحولة من الجرانيت تبدو متميزة عن الصخور الحاملة للذهب فى السكرى الصغير.

وتتواجد الإمكانيات التعدينية على طول يتراوح ما بين 200 و250 مترا ويبلغ عرض المنطقة نحو 20 مترا.

وأظهرت اختبارات الحفر السطحى الأولية عن وجود إمكانيات تعدينية للذهب على عمق 30 و40 مترًا تحت سطح الأرض.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين، إن النتائج جاءت من من خلال تطبيق منهج دقيق لتقييم الإمكانيات الجيولوجية لمحفظة استكشافات الشركة للذهب فى مصر.

وتقع كتل“سنتامين” الاستكشافية على مساحة 3 آلاف كيلومتر مربع من رقع الاستكشاف الجديدة فى منطقة الدرع النوبى المصرى، وهى منطقة جيولوجية تتمتع بإمكاناتها العالية والتى لم يتم استكشافها والتنقيب فيها من قبل باستخدام طرق الاستكشاف والتنقيب الحديثة.

وتمتلك“سنتامين” برنامج عمل مكثف خلال 2024 يشمل تحديد موارد الذهب المحتملة وأهداف الحفر الإضافية فى مصر كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها

وقال عمرو حسونة، المدير التنفيذى لسنتامين مصر، إن الاستكشافات ستستمر عبر كافة امتيازات ورخص الاستكشاف، بما فى ذلك كيمياء التربة وعينات تلامس الصخور فوق مناطق انحراف الذهب فى التربة والخرائط الجيولوجية التفصيلية، بهدف تحديد أهداف جديدة للحفر.



