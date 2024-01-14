تحالف شركات زراعية يؤسس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس برأسمال 100 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” أن تحالفًا يضم شركات“الدولية للمحاصيل الزراعية”، و”المصرية الفرنسية”، و”بيكو”، و”إيجاسيد”، و”العطار”، بالإضافة إلى البنك الزراعى المصرى، أسس شركة تحت اسم“التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس”، بنهاية الأسبوع الماضى.

قال أحمد منتصر، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة بصدد البدء فى إجراءات تنفيذ المشروع، عقب استلام دراسة الجدوى التى كلفت بها أحد المستشارين الماليين.

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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن رأسمال الشركة يبلغ نحو 100 مليون جنيه، وستركز نشاطها على السوق المحلى بشكل كبير لتغطية الطلب المتنامى.

وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، فى إفصاح سابق لها للبورصة المصرية، عن أنها تعمل بالتعاون مع مستثمرين مصريين على تأسيس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس، على أن تمتلك حصة بنسبة 33.5% تقدر بمبلغ 33.5 مليون جنيه من إجمالى رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، والبالغ 100 مليون جنيه، وليكون رأس المال المرخص به للشركة بقيمة مليار جنيه.

وأعلنت الشركة فى ديسمبر الماضى أنها قررت المساهمة فى رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة بنسبة 40% من إجمالى رأس المال، والذى يقدر بنحو 100 مليون جنيه.

وأغلق سهم“الدولية للمحاصيل” جلسة أمس الأحد، منخفضًا بنسبة 1.64% ليصل إلى 17.37 جنيه.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 125.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بقيمة 116.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى المقارن.