تحالف شركات زراعية يؤسس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس برأسمال 100 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة” أن تحالفًا يضم شركات“الدولية للمحاصيل الزراعية”، و”المصرية الفرنسية”، و”بيكو”، و”إيجاسيد”، و”العطار”، بالإضافة إلى البنك الزراعى المصرى، أسس شركة تحت اسم“التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس”، بنهاية الأسبوع الماضى.
قال أحمد منتصر، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة بصدد البدء فى إجراءات تنفيذ المشروع، عقب استلام دراسة الجدوى التى كلفت بها أحد المستشارين الماليين.
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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن رأسمال الشركة يبلغ نحو 100 مليون جنيه، وستركز نشاطها على السوق المحلى بشكل كبير لتغطية الطلب المتنامى.
وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، فى إفصاح سابق لها للبورصة المصرية، عن أنها تعمل بالتعاون مع مستثمرين مصريين على تأسيس شركة لإنتاج تقاوى البطاطس، على أن تمتلك حصة بنسبة 33.5% تقدر بمبلغ 33.5 مليون جنيه من إجمالى رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، والبالغ 100 مليون جنيه، وليكون رأس المال المرخص به للشركة بقيمة مليار جنيه.
وأعلنت الشركة فى ديسمبر الماضى أنها قررت المساهمة فى رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة بنسبة 40% من إجمالى رأس المال، والذى يقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وأغلق سهم“الدولية للمحاصيل” جلسة أمس الأحد، منخفضًا بنسبة 1.64% ليصل إلى 17.37 جنيه.
وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 125.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بقيمة 116.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى المقارن.
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