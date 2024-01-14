غارات إسرائيلية على عدد من البلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على ميس الجبل، ويارون، ومحيبيب، وعيترون، واللبونة، وجبل بلاط.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقنابل الفوسفورية بلدات: ميس الجبل، وكفر كلا، ورامية، واللبونة، والعباسية، والخيام، والضهيرة، والجبين، والناقورة، وحامول، وحولا، ومروحين، والقوزح، وبيت ليف، وطير حرفا، ويارين، وعلما الشعب.

وفي السياق ذاته، حلقت طائرات الاحتلال الحربية بشكل كثيف في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي، وصولا حتى ساحل مدينة صور، وشنت غارات وهمية.



