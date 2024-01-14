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الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين ويستولي على مركبة جنوب نابلس

1/14/2024 2:18:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء بمنزلين، واستولت على مركبة، في قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت إخطارات بوقف البناء في منزلي المواطنين سفيان علي إبراهيم دوابشة، وماجد سعيد محمد دوابشة، في المنطقتين الجنوبية والشرقية من القرية.

وأشار دوابشة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب عبد الباقي نور الدين عدة ساعات، قبل أن تستولي على مركبته.


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