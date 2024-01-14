الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين ويستولي على مركبة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء بمنزلين، واستولت على مركبة، في قرية دوما، جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت إخطارات بوقف البناء في منزلي المواطنين سفيان علي إبراهيم دوابشة، وماجد سعيد محمد دوابشة، في المنطقتين الجنوبية والشرقية من القرية.
وأشار دوابشة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب عبد الباقي نور الدين عدة ساعات، قبل أن تستولي على مركبته.
MENAFN14012024000205011050ID1107719372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.