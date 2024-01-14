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الزغاري : الاحتلال اعتقل 5875 فلسطينيا في الضفة والاف اخرون في معازل لا انسانية

1/14/2024 2:18:04 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / بعد 100 يوم على حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان سلطات الاحتلال
الاسرائيل اعتقلت 5875 اسير واسيرة من مختلف الاراضي الفلسطينية اضافة إلى الآلاف الذين اعتقلوا من قطاع غزة ولم يفصح الاحتلال عن أي معلومات عنهم او عددهم.

وقال الزغاري في تصريح صحفي ان منظومة الاحتلال الاسرائيلي حولت السجون الى اقسام معزولة تفتقد لكل مقومات الحياة الانسانية مضيفا ان الاحتلال قتلت ٧ معتقلين داخل السجون
بالضرب المبرح
والاعتداءات الوحشية بعد السابع من أكتوبر

وآكد رئيس نادي الاسير ان الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال يعيشون ظروف قاهرة ومهينة ويتعرضون الى الضرب والاعتداءات الوحشية مم قبل السجانين.



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