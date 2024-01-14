واللا العبري: بايدن ومسؤولون في الإدارة الأمريكية يشعرون بالإحباط من سلوك نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أفاد مسؤولون أمريكيون بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين في إدارته يشعرون بإحباط متزايد من سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفضه لجميع الطلبات الأمريكية تقريبًا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالحرب في غزة والوضع في الضفة الغربية، وفق ما ذكر موقع "واللا" العبري.

وبحسب الموقع فإنه، منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، قبل 100 يوم، قدم بايدن لإسرائيل الدعم الكامل الذي شمل مساعدات عسكرية وسياسية غير مسبوقة، في حين دفع ثمناً سياسياً باهظاً في "قاعدة" الحزب الديمقراطي في عام الانتخابات، واستمر الدعم الشعبي لبايدن بشكل شبه كامل، لكن خلف الكواليس هناك دلائل متزايدة على أن الرئيس الأميركي بدأ يفقد صبره مع نتنياهو، بحسب مسؤولين أميركيين كبار.

وقال مسؤول أميركي: "الوضع مروع ونحن عالقون. صبر الرئيس ينفد" بحسب واللا العبري.

وجاءت علامة الإحباط المتزايد لدى بايدن وفق "واللا" خلال المكالمة الهاتفية بينه وبين رئيس الوزراء في 23 كانون الأول/ديسمبر عندما رفض نتنياهو طلب الرئيس الأميركي بالإفراج عن أموال الضرائب التي تجمدها إسرائيل.

وقال بايدن الذي يشعر بالإحباط للنتنياهو، "هذه المحادثة انتهت"، وأغلق الخط، وفقاً لثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار مطلعين على محتويات المحادثة.

ووفقًا لواللا العبري، فإنه، "وفي الأيام العشرين التي مرت منذ ذلك الحين، لم يتحدث بايدن ونتنياهو عبر الهاتف مرة أخرى. ويتجلى ذلك في ضوء حقيقة أنهما تحدثا في الشهرين الأولين من الحرب كل يومين تقريبًا".

وذكر واللا أن، المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي حاول، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، التقليل من أهمية انخفاض عدد المكالمات بين بايدن ونتنياهو. وقال "إنها لا تقول شيئا عن العلاقة بين الزعماء أو العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع الموقع العبري، "مع ذلك، في الأيام الأخيرة، ظهرت المزيد والمزيد من الدلائل على تزايد التوتر لدى مسؤولي الحكومة الأمريكية. وقال أحد كبار الأميركيين: "هناك إحباط هائل تجاه نتنياهو".