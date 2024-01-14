الذكاء الاصطناعي يغزو عالم التجميل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬الأبيض‭ ‬الذي‭ ‬يزن‭ ‬ثمانية‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬موجود‭ ‬راهناً‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس،‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬الأهم‭ ‬للقطاع‭ ‬التكنولوجي‭.‬

وشرح‭ ‬مبتكروه‭ ‬أنه‭ ‬مزوّد‭ ‬كاميرات‭ ‬صغيرة‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬ويستخدم‭ ‬تصويراً‭ ‬ثلاثي‭ ‬البُعد‭ ‬لتحديد‭ ‬شكل‭ ‬الأظافر‭ ‬وحجمها‭ ‬وانحنائها‭. ‬ثم‭ ‬تتولى‭ ‬ذراع‭ ‬آلية‭ ‬صغيرة‭ ‬تُوجِهُها‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وضع‭ ‬الأساس‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الطلاء‭ ‬الملون‭ ‬وأخيراً‭ ‬مثبّت‭ ‬الطلاء‭ ‬على‭ ‬الأظافر،‭ ‬فيما‭ ‬يتكفل‭ ‬منفاخ‭ ‬بمهمة‭ ‬تجفيف‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬الطبقات‭ ‬الثلاث‭.‬

وعندما‭ ‬يُطرَح‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬سيتوافر‭ ‬له‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬لوناً،‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كبسولات‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬عشرة‭ ‬دولارات،‭ ‬وتكفي‭ ‬لعمليتي‭ ‬تجميل‭ ‬أظافر‭ ‬كاملتين‭. ‬ويباع‭ ‬الجهاز‭ ‬لقاء‭ ‬599‭ ‬دولاراً‭. ‬

كذلك‭ ‬تسللَ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬إلى‭ ‬فروع‭ ‬التجميل،‭ ‬كالماكياج‭ ‬والعناية‭ ‬بالبشرة‭.‬