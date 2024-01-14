البريد البريطاني ((يواجه الإفلاس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬عن‭ ‬دان‭ ‬نيدل،‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬تاكس‭ ‬بوليسي‭ ‬أسوسيتس‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الربحية،‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬مكتب‭ ‬البريد‭ ‬طلب‭ ‬إعفاء‭ ‬ضريبيا‭ ‬قدره‭ ‬934‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬لمدفوعات‭ ‬التعويض،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬فضيحة‭ ‬هورايزن‭ ‬صدرت‭ ‬إدانات‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬ومديرات‭ ‬البريد‭ ‬الفرعي‭ ‬بعدما‭ ‬أظهر‭ ‬برنامج‭ ‬المحاسبة‭ ‬المعيب‭ ‬‮«‬فوجيتسو‮»‬‭ ‬وكأن‭ ‬هناك‭ ‬أموالا‭ ‬قد‭ ‬فقدت‭ ‬من‭ ‬فروعهم‭.‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بث‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬ميستر‭ ‬بايتس‭ ‬فيرسيز‭ ‬ذا‭ ‬بوست‭ ‬أوفيس‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬أي‭.‬تي‭.‬في،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تبرئة‭ ‬ساحة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬حوكمت‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬شامل‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬إدخاله‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭.‬

ووفقا‭ ‬لما‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬فاينانشال‭ ‬تايمز‭ ‬أول‭ ‬مرة،‭ ‬قال‭ ‬نيدل‭ ‬إن‭ ‬مكتب‭ ‬البريد‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬التعويض‭ ‬الذي‭ ‬يدفعه‭ ‬لمديري‭ ‬البريد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يُخصم‭ ‬من‭ ‬الضرائب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإعفاء‭ ‬الضريبي‭ ‬على‭ ‬المدفوعات‭ ‬يتم‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬وحصري‭ ‬على‭ ‬أغراض‭ ‬التجارة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬البريد‭ ‬إن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬بشأن‭ ‬الضرائب‭ ‬‮«‬ملائمة‭ ‬ودقيقة‮»‬‭.‬