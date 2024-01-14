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عجمان تحظر الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام

1/14/2024 10:39:10 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬البلدية‭ ‬والتخطيط‭ ‬بإمارة‭ ‬عجمان‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬حظر‭ ‬استخدام‭ ‬الأكياس‭ ‬البلاستيكية‭ ‬أحادية‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مراكز‭ ‬التسوق‭ ‬ومنافذ‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬الإمارة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬القرار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ (‬وام‭) ‬أمس،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬استخدام‭ ‬المنتجات‭ ‬ذات‭ ‬الاستخدام‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الدولة،‭ ‬والتزامًا‭ ‬بالقانون‭ ‬الاتحادي‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬الإدارة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للنفايات،‭ ‬ومبادرة‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والهادفة‭ ‬لجعل‭ ‬الإمارات‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الأكياس‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة‭.‬

وأعلنت‭ ‬الدائرة‭ ‬أنها‭ ‬ستمنح‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬على‭ ‬البيع‭ ‬مهلة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬للبدء‭ ‬الفعلي‭ ‬بتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬واستخدام‭ ‬الأكياس‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬منوهةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬تعرفة‭ ‬على‭ ‬الأكياس،‭ ‬قدرها‭ ‬25‭ ‬فلسا‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬السعر‭ ‬للمستهلك‭.‬

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