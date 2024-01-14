إصابة قائد سيارة خليجي اصطدم بالسياج الحديدي وسيارتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
تعرض شاب خليجي لإصابات متوسطة عندما فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالسياج الحديدي وسيارتين في الساعات الأولى من صباح أمس (السبت).
كان خليجي يقود سيارته في الساعة الواحدة من صباح أمس على شارع الشيخ عيسى بن سلمان وفجأة فقد السيطرة عجلة القيادة واصطدم بالسياج الحديدي وسيارتين كانتا تسيران في الاتجاه نفسه، نتج عن ذلك إصابة الشاب بإصابات متوسطة وتضرر السيارات والسياج الحديدي بتلفيات كبيرة.
وفور وقوع الحادث حضرت النجدة وتم تسهيل المركبات لحين وصول شرطة النجدة وتم تسهيل سير المركبات لحين وصول شرطة المرور والدفاع المدني، حيث تمت إزاحة المركبات من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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