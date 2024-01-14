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إصابة قائد سيارة خليجي اصطدم بالسياج الحديدي وسيارتين

1/14/2024 10:38:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


تعرض‭ ‬شاب‭ ‬خليجي‭ ‬لإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬عندما‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬وسيارتين‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭).‬

كان‭ ‬خليجي‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬وسيارتين‭ ‬كانتا‭ ‬تسيران‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬نفسه،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬الشاب‭ ‬بإصابات‭ ‬متوسطة‭ ‬وتضرر‭ ‬السيارات‭ ‬والسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضرت‭ ‬النجدة‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬المركبات‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬إزاحة‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭.‬

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