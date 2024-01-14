بسبب كيدية البلاغ.. براءة مدير مطعم من اختلاس 43 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وقالت‭ ‬وكيلة‭ ‬المتهم‭ ‬المحامية‭ ‬فداء‭ ‬عبدالله‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬شريك‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬مع‭ ‬آخران‭ ‬يمتلك‭ ‬أحدهما‭ ‬نسبة‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬والآخر‭ ‬45 ‭%‬ ‭ ‬وقد‭ ‬اتهما‭ ‬موكلها‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬ببيع‭ ‬بطريق‭ ‬الأجل‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬توريد‭ ‬المبالغ‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬الشركة‭ ‬بصفته‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المطعم،‭ ‬وقدموا‭ ‬تقريرا‭ ‬لخبير‭ ‬محاسبي‭ ‬تم‭ ‬تكليفه‭ ‬من‭ ‬قبلهما،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬أقام‭ ‬مناسبات‭ ‬بمبالغ‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬حقيقته‭ ‬وألغى‭ ‬فواتير‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬المحاسبي‭ ‬للشركة‭ ‬وأن‭ ‬إجمالي‭ ‬نقص‭ ‬المبالغ‭ ‬43‭ ‬دينارا‭.‬

وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بحبس‭ ‬المدير‭ ‬سنة‭ ‬وقدرت‭ ‬كفالة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬لوقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده،‭ ‬فطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بالاستئناف‭ ‬وقدمت‭ ‬المحامية‭ ‬عبدالله‭ ‬لائحة‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬حصول‭ ‬المستأنف‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬عمالي‭ ‬ضد‭ ‬الشركة،‭ ‬وقدمت‭ ‬تقريرا‭ ‬لخبير‭ ‬محاسبي‭ ‬نفى‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬أورده‭ ‬الخبير‭ ‬الأول‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬المحاسبي‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬علاقة‭ ‬المستأنف‭ ‬بالمستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬عمل،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬مديرا‭ ‬للمطعم‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬وتستثمره‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬وبين‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الخبير‭ ‬المحاسبي‭ ‬قام‭ ‬بإعداد‭ ‬تقريره‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬تقديمه‭ ‬للمحكمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬بالاستناد‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬ضوئية‭ ‬ولم‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬اصول‭ ‬المستندات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬دفاتر‭ ‬محاسبية‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سند‭ ‬للمبالغ‭ ‬التي‭ ‬أوردها‭ ‬التقرير‭ ‬المحاسبي‭ ‬للمستأنف‭ ‬ضدها‭. ‬وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إثبات‭ ‬مبالغ‭ ‬مديونية‭ ‬للمستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬لأشخاص‭ ‬قدموا‭ ‬خدمات‭ ‬للمطعم‭ ‬واستفادوا‭ ‬مقابل‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬المطعم‭ ‬من‭ ‬مأكولات‭ ‬ومشروبات‭ ‬خدمة‭ ‬مقابل‭ ‬خدمة،‭ ‬واختتم‭ ‬الخبير‭ ‬المحاسبي‭ ‬تقريره‭ ‬بأن‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬تستحق‭ ‬طرف‭ ‬المستأنف‭ ‬مبلغاً‭ ‬قدره‭ ‬509‭ ‬دنانير‭ ‬كلفة‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده،‭ ‬أما‭ ‬باقي‭ ‬المبالغ‭ ‬فلا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مستندات‭ ‬أصلية‭ ‬تدعمها‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬قد‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬أفاد‭ ‬بها‭ ‬المبلغ‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وبمحاضر‭ ‬استدلالات‭ ‬الشرطة‭ ‬وما‭ ‬جاء‭ ‬بتقرير‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬واستبعدت‭ ‬تقرير‭ ‬خبير‭ ‬الشركة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بوجود‭ ‬دعوى‭ ‬عمالية‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رفعها‭ ‬المستأنف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وقد‭ ‬كسبها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة‭ ‬قد‭ ‬أقامتها‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬المستأنف‭ ‬وبين‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬ببراءة‭ ‬المستأنف‭ ‬مما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭.‬