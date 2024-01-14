أشاد بنسبة البحرنة التي تبلغ 93%..وزير العمل يزور شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوزير‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬زيارته‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬فيها،‭ ‬واطّلع‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬93 ‭%‬ ‭ ‬فيما

تبلغ‭ ‬النسبة‭ ‬بالصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬والصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام‮

‬100 ‭%‬ ‭.‬‮

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ولفت‭ ‬حميدان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لجهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أنموذجاً‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالعنصر‭ ‬الوطني‭ ‬وفتح‭ ‬الآفاق‭ ‬الوظيفية‭ ‬له‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬المنهي،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إبراز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تسطرها‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتنمية‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬لها‭ ‬لإبراز‭ ‬ذاتها‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الشركات،‮

‬كما‭ ‬أنها

ترفع‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إقليمياً‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الصناعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التكامل‭ ‬المشترك‭ ‬لرفد‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬بالمواطنين‭ ‬المؤهلين‭ ‬والمدربين‭ ‬وفق‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬المواكبة‭ ‬للتطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬مواصلة‭ ‬الشركة‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬والإشرافية‭ ‬والفنية،‭ ‬متطرقاً‭ ‬إلى‭ ‬خططها‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭.‬

وأشاد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بحرص‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لتسهيل‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لتوظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬‮

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