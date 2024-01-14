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ضمن مشروع هاربر هايتس السكني الفاخر..تدشين تسليم وثائق الملكية للبرج ((ب)) إلى ملاَك الوحدات

1/14/2024 10:36:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬الشركة‮
‬الرائدة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية،‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬لملاك‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬السكني‭ ‬الفاخر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬تسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬والملاك‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬والتزاماتها،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬المشروع‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬مكونات‭ ‬رئيسية‭ ‬تضم‭ ‬فندق‭ ‬كمبينسكي،‭ ‬السكاي‭ ‬فيلا،‭ ‬تيراس‭ ‬فيلا،‭ ‬وشقق‭ ‬الهاربر‭ ‬فيوز‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬التجارية‭.‬

ويتميز‭ ‬البرج‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬بتصميمه‭ ‬المعماري‭ ‬الفريد‭ ‬و‭ ‬الجذاب،‭ ‬الذي‭ ‬يحتضن‭ ‬228‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬مختلفة‭ ‬الأحجام‭ ‬والإطلالات‭ ‬والتي‭ ‬تلبي‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق‭ ‬والاحتياجات‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الرفاهية‭ ‬والهدوء‭ ‬والراحة،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬36 ‭,‬ 000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ومساحة‭ ‬بناء‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

وبفضل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬وجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬وبنجاح‭. ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬التسليم‭ ‬أحد‭ ‬الخطوات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬بالوفاء‭ ‬بتعهداتها‭ ‬بتسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬فيها‭ ‬مباشرةّ‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬عقارية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للملاك‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬مجتمع‭ ‬متكون‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬جنسيات،‭ ‬منها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وتركيا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬هاربر‭ ‬هايتس‮»‬‭ ‬وجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للعيش‭ ‬والاستثمار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬بتصاميم‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بإطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬للعاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة،‭ ‬والممزوجة‭ ‬بمساحات‭ ‬تجارية‭ ‬وفندقية‭ ‬وترفيهيه‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬بتسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬للملاك،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬بأن‭ ‬تسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬المحدد‭ ‬يعد‭ ‬تلبية‭ ‬لتوقعات‭ ‬الملاك‭ ‬وضمان‭ ‬رضاهم‭ ‬واستمرار‭ ‬ثقتهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حازم‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الادارية‭ ‬بشركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬بتسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬لمشروع‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬إلى‭ ‬الملاك،‭ ‬إذ‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬والمستمر‭ ‬بتنفيذ‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الهادفة‭ ‬لتقديم‭ ‬وحدات‭ ‬فاخرة‭ ‬تتميز‭ ‬بالتنوع‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬نسبة‭ ‬الإشغال‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التسليم‭ ‬الطلب‭ ‬الحالي‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬التملك‭ ‬الحر‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬وجاذبيتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العقارات،‭ ‬وبهذا‭ ‬يضع‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الرائد‭ ‬نفسه‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬رائدة‭ ‬ومرموقة،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬البرج‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬بمثابة‭ ‬إضافة‭ ‬متميزة‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬للمالكين‭ ‬فرصة‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬فاخرة‭ ‬تتميز‭ ‬بتصميمات‭ ‬عصرية‭ ‬ومرافق‭ ‬متطورة‭ ‬وسط‭ ‬مجتمع‭ ‬متآلف‭ ‬ومتعدد‭ ‬الجنسيات‮»‬‭.‬

وتوجه‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بخالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لكافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬وجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وتعاون،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬تسجيل‭ ‬الوثائق‭ ‬وتسليمها‭ ‬للملاك‭. ‬

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