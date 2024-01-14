ضمن مشروع هاربر هايتس السكني الفاخر..تدشين تسليم وثائق الملكية للبرج ((ب)) إلى ملاَك الوحدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة
الرائدة بالاستثمار في البنية التحتية وتطوير المشاريع العقارية، الانتهاء من عملية إصدار وثائق الملكية لملاك الوحدات في البرج «ب» ضمن مشروع هاربر هايتس السكني الفاخر، حيث تم تدشين تسليم وثائق الملكية ما يعزز ثقة المستثمرين والملاك في الشركة والتزاماتها، حيث يوفر المشروع تجربة سكنية فاخرة ومتنوعة ضمن مجموعة مكونات رئيسية تضم فندق كمبينسكي، السكاي فيلا، تيراس فيلا، وشقق الهاربر فيوز بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المساحات التجارية.
ويتميز البرج «ب» بتصميمه المعماري الفريد و الجذاب، الذي يحتضن 228 وحدة سكنية مختلفة الأحجام والإطلالات والتي تلبي جميع الأذواق والاحتياجات بأعلى مستويات الرفاهية والهدوء والراحة، حيث يمتد المشروع على مساحة 36 , 000 متر مربع ومساحة بناء تزيد على 250 ألف متر مربع.
وبفضل الجهود المبذولة والتعاون المثمر مع كل من مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، تم تسليم وثائق الملكية في البرج «ب» في الوقت المحدد وبنجاح. ويشكل هذا التسليم أحد الخطوات الأساسية في استراتيجية الشركة بالوفاء بتعهداتها بتسليم الوحدات السكنية عند انتهاء أعمال البناء فيها مباشرةّ وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة، وهو ما يعكس التزامها بتقديم منتجات عقارية عالية الجودة للملاك الذين يشكلون مجتمع متكون من عدة جنسيات، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا بالإضافة إلى دول مجلس التعاون العربي وعدد من الدول العربية الأخرى. كما يعد مشروع «هاربر هايتس» وجهة مثالية للعيش والاستثمار من خلال ما يوفره من وحدات سكنية فاخرة بتصاميم عالية الجودة بإطلالات خلابة على الواجهة البحرية للعاصمة البحرينية المنامة، والممزوجة بمساحات تجارية وفندقية وترفيهيه.
هذا وقد قام ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بتسليم وثائق الملكية للملاك، مؤكدًا بأن تسليم وثائق الملكية في موعدها المحدد يعد تلبية لتوقعات الملاك وضمان رضاهم واستمرار ثقتهم.
وبهذه المناسبة، صرح حازم عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية بشركة إنفراكورب، بالقول: «نحن سعداء جداً بتسليم وثائق الملكية لمشروع هاربر هايتس إلى الملاك، إذ يعكس هذا الإنجاز التزامنا الثابت والمستمر بتنفيذ استراتيجيتنا الهادفة لتقديم وحدات فاخرة تتميز بالتنوع والجودة العالية».
وتابع: «بفضل نسبة الإشغال التي تفوق 80 بالمائة في المشروع، يعكس هذا التسليم الطلب الحالي القوي على وحدات التملك الحر المتوفرة في مشروع هاربر هايتس وجاذبيتها في سوق العقارات، وبهذا يضع هذا المشروع الرائد نفسه كوجهة استثمارية رائدة ومرموقة، إذ يعتبر هذا البرج «ب» بمثابة إضافة متميزة إلى مجتمع هاربر هايتس، حيث يوفر للمالكين فرصة للعيش في بيئة فاخرة تتميز بتصميمات عصرية ومرافق متطورة وسط مجتمع متآلف ومتعدد الجنسيات».
وتوجه عبدالكريم بخالص شكره وامتنانه لكافة العاملين في مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري على ما بذلوه من جهود وتعاون، كان له بالغ الأثر في إكمال تسجيل الوثائق وتسليمها للملاك.
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