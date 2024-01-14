بقيمة مليون دينار بحريني..بحريني متقاعد يفوز بأكبر جائزة مالية في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬ختام‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬دانات‭ ‬للتوفير‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بالسحب‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وإعلان‭ ‬اسم‭ ‬الفائز‭ ‬وهو‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬حسن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المدققين‭ ‬الخارجيين‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ KPMG ‭ ‬فخرو‭ ‬والمدققين‭ ‬الداخلين‭ ‬وممثلين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬حسن‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬المليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬البنك‭: ‬‮«‬أولاً‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬تطويره‭ ‬المستمر‭ ‬لجوائز‭ ‬حساب‭ ‬دانات،‭ ‬وبعد‭ ‬تقاعدي‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬استثمرت‭ ‬مبلغاً‭ ‬متواضعاً‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬250‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الفوز‭ ‬بأحد‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬لتأمين‭ ‬مستقبلي‭ ‬ومستقبل‭ ‬أبنائي‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭. ‬وأحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬توفيقه‭ ‬لي‭ ‬للفوز‭ ‬بأكبر‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬أنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأنها‭ ‬ستغير‭ ‬حياتي‭ ‬وحياة‭ ‬عائلتي‭ ‬للأفضل‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وستكافئ‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬الزبائن‭ ‬بأربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬وهي‭: ‬راتب‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬بقيمة‭ ‬20 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬شهريًا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفيلا‭ ‬عصرية‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬النسيم‭ ‬بمنطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزتين‭ ‬كبرى‭ ‬ – ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائزين‭ ‬اثنين،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ستضم‭ ‬عددًا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الفائزين‭ ‬مع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬مضاعفة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬هي‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافأة‭ ‬الزبائن‭ ‬الأوفياء‭ ‬الملتزمين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬والادخار‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬بمكافآت‭ ‬حصرية‭ ‬وفرص‭ ‬إضافية‭ ‬ومضاعفة‭ ‬للفوز،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستكافئ‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬شهريًا‭ ‬بجائزة‭ ‬تبلغ‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهم،‭ ‬مع‭ ‬مضاعفة‭ ‬فرصهم‭ ‬لدخول‭ ‬السحوبات‭ ‬بحسب‭ ‬عدد‭ ‬أشهر‭ ‬ادخارهم‭ ‬للمبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬دانات‭ ‬بلس،‭ ‬فكلما‭ ‬زادت‭ ‬فترة‭ ‬استثمارهم‭ ‬للمبالغ‭ ‬ازدادت‭ ‬فرص‭ ‬فوزهم‭.‬

وسيستمر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬بمكافأة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬زبون‭ ‬بالجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬لـ‭ ‬50‭ ‬زبوناً‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬شهريًا،‭ ‬وسيحظى‭ ‬فائز‭ ‬واحد‭ ‬بفرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬شهرية‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬جائزة‭ ‬شهرية‭ ‬مخصصة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬بقيمة‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬الزبائن‭ ‬البالغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬مقابل‭ ‬استثمارهم‭ ‬بمبالغ‭ ‬بسيطة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬بحريني‭ ‬فقط‭.‬