بقيمة مليون دينار بحريني..بحريني متقاعد يفوز بأكبر جائزة مالية في المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استثمر 250 دينارا في برنامج جوائز دانات للتوفير بعد التقاعد
أعلن بنك السلام ختام برنامج جوائز دانات للتوفير لعام 2023 بالسحب على أكبر جائزة نقدية على مستوى مملكة البحرين بقيمة مليون دينار بحريني وإعلان اسم الفائز وهو السيد إبراهيم يوسف حسن، وذلك في السحب الذي نظمه البنك على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيون البحرين يوم الخميس 4 يناير 2024 بحضور كل من المدققين الخارجيين متمثلة في شركة KPMG فخرو والمدققين الداخلين وممثلين وزارة الصناعة والتجارة.
وبهذه المناسبة قال إبراهيم يوسف حسن الفائز بجائزة المليون دينار بحريني المقدمة من البنك: «أولاً أتقدم بالشكر لبنك السلام على تطويره المستمر لجوائز حساب دانات، وبعد تقاعدي من العمل في عام 2017 استثمرت مبلغاً متواضعاً لا يتجاوز 250 دينارا بحرينيا في هذا الحساب المميز على أمل الفوز بأحد هذه الجوائز لتأمين مستقبلي ومستقبل أبنائي بعد التقاعد. وأحمد الله على توفيقه لي للفوز بأكبر جائزة نقدية في البحرين بقيمة مليون دينار، أنا على يقين بأنها ستغير حياتي وحياة عائلتي للأفضل إن شاء الله».
وستكافئ النسخة الجديدة لعام 2024 من برنامج «دانات للتوفير» الزبائن بأربع جوائز كبرى وهي: راتب مدة عام كامل بقيمة 20 , 000 دينار بحريني شهريًا في شهر فبراير القادم، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في مملكة البحرين، وفيلا عصرية مطلة على البحر في مشروع النسيم بمنطقة ديار المحرق في شهر يوليو 2024، بالإضافة إلى جائزتين كبرى – قيمة كل واحدة مليون دينار بحريني لفائزين اثنين، حيث ستكون الأولى في شهر ديسمبر 2024 والثانية في شهر مارس 2025.
يُشار إلى أن النسخة الجديدة من برنامج «دانات للتوفير» لعام 2024 ستضم عددًا أكبر من الفائزين مع جوائز كبرى مضاعفة ومتنوعة هي الأضخم على مستوى البحرين، حيث تم تدشين فئة جديدة لمكافأة الزبائن الأوفياء الملتزمين بالاستثمار والادخار لفترات طويلة في حساب «دانات بلس» بمكافآت حصرية وفرص إضافية ومضاعفة للفوز، حيث سيتم السحب على جائزة «دانات بلس» التي ستكافئ 10 فائزين شهريًا بجائزة تبلغ 1000 دينار بحريني لكل واحد منهم، مع مضاعفة فرصهم لدخول السحوبات بحسب عدد أشهر ادخارهم للمبالغ المودعة في حسابات دانات بلس، فكلما زادت فترة استثمارهم للمبالغ ازدادت فرص فوزهم.
وسيستمر برنامج «دانات للتوفير» بمكافأة أكثر من 100 زبون بالجوائز الشهرية التي ستتيح لـ 50 زبوناً فرصة الفوز بمبلغ 500 دينار بحريني لكل منهم شهريًا، وسيحظى فائز واحد بفرصة الحصول على جائزة شهرية كبرى بقيمة 10 , 000 دينار بحريني. كما سيتم السحب على 40 جائزة شهرية مخصصة لفئة الشباب بقيمة 200 دينار بحريني لكل منهم، حيث سيتمكن الزبائن البالغ أعمارهم بين 10 إلى 18 سنة من المشاركة في السحوبات مقابل استثمارهم بمبالغ بسيطة تبدأ من 5 دنانير بحريني فقط.
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