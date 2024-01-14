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العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين السابق محمد صامد الرقاد

1/14/2024 10:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، في تشييع جثمان العين السابق، رئيس المجلس القضائي الأسبق محمد صامد الرقاد.


ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك لعشيرة الرقاد ولأسرة وذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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