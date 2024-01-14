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المقاومة تكشف عن عمليات جديدة ضد الاحتلال

1/14/2024 10:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية“حماس”، اليوم الأحد، دك تحشدات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت عن دك لتجمع آليات وجنود الاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون .

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