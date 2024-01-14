المقاومة تكشف عن عمليات جديدة ضد الاحتلال
التاريخ
1/14/2024 10:13:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية“حماس”، اليوم الأحد، دك تحشدات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.
كما أعلنت عن دك لتجمع آليات وجنود الاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون .
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