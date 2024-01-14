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توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الدكتور المعايطة

1/14/2024 10:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم إدارة التنفيذ القضائي واطّلع على سير العمل وأبرز التحديثات والإحصاءات والواجبات التي تنفِّذها الإدارة.
ونقل مدير الأمن العام تحيات جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبد الله الثاني المعظّم للعاملين في الإدارة واعتزازه وفخر جلالته بما يُبذل من جهود دؤوبة على مدار الساعة .
وأكّد مدير الأمن العام على الدور المهم التي تقوم به إدارة التنفيذ القضائي بصفتها الذراع التنفيذي للسلطة القضائية لمساندتها في فصل الخصومات وسير وانتظام العمل القضائي، وبصفتها حلقة الوصل بين المديرية والجهاز القضائي بشقيه النظامي والشّرعي.

وأشاد اللواء المعايطة، بالجهود التي تقوم بها الإدارة على مدار الساعة لمساعدة الجهات القضائية وتقديم الخدمة للمواطنين، إضافة إلى جهودهم وسعيهم إلى استخدام التقنيات الحديثة كافّة، لإيصال رسائلهم للمواطنين ممن يصدر بحقه أمر قضائي وبشتى الوسائل المتاحة .
وشدد مدير الأمن العام على أننا لن ندّخر جهداً بدعم الإدارة بكل ما تحتاجه في سبيل المضي قدما في تقديم خدماتها وتطويرها وفق رؤية واضحة محددة عنوانها إنفاذ أحكام القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز ومساندة الجهات القضائية في تنفيذ القانون وسيادته على الجميع وإعطاء الحقوق لأصحابها .

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