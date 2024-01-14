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البابا فرنسيس: الحرب في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية

1/14/2024 10:08:07 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 17:46


قال البابا فرنسيس اليوم، الأحد، إن الحرب في حد ذاتها "جريمة ضد الإنسانية" وكرر دعوته للسلام في أوكرانيا والشرق الأوسط.


وقال البابا بعد صلاة أسبوعية "دعونا لا ننسى هذا.. الناس بحاجة إلى السلام، العالم بحاجة إلى السلام".


وحث الناس خلال الصلاة على عدم نسيان المعاناة بسبب "قسوة الحرب" في عدة أنحاء من العالم، ودعا مرارا إلى تحقيق السلام في أوكرانيا وفي الحرب في غزة.


وقال البابا "دعونا نصلي بأن يفكر أولئك الذين لديهم سلطة على هذه الصراعات في حقيقة أن الحرب ليست هي السبيل لحلها، لأنها تزرع الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية".

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