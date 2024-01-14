سفيرا المملكة في لندن وواشنطن يستعرضان العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وأمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلقت صباح اليوم، الاحد، فعاليات برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية وبالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، والذي يستمر حتى 15 فبراير المقبل.
وعقب الافتتاح، استعرض السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، ورقة عمل حول العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مستعرضاً خلالها أهم الأطر التاريخية لهذه العلاقة وأبرز الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين، والتعريف بدور برلمان المملكة المتحدة وآلياته، وكيفية التعاطي مع المواقف السياسية الخاصة وكيفية التعامل مع العلاقات الاستراتيجية والقضايا الدولية الهامة في المملكة المتحدة.
وبعدها استعرض السفير الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأطر التاريخية والعلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وأهم الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين، ودور الكونجرس الأمريكي وآلياته، وكيفية التعاطي مع المواقف السياسية الخاصة وكيفية التعامل مع العلاقات الاستراتيجية والقضايا الدولية الهامة مثل القضية الفلسطينية وإيران والعراق.
يذكر أن برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية، والذي يقدم لأعضاء مجلس النواب، يتضمن موضوعات عديدة في إطار العمل الدبلوماسي البرلماني، تأتي في مقدمتها الموضوعات المتصلة بجهود مملكة البحرين، خاصة فيما يرتبط بمرتكزات السياسية الخارجية، والخدمات القنصلية ورعاية مصالح المواطنين بالخارج، والبيئة التشريعية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، والاقتصاد الرقمي، والسياسة المالية والنقدية، إلى جانب الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر التعاون في إطار الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف.
كما يتضمن البرنامج الأطر المحددة لعلاقات مملكة البحرين الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والدول الآسيوية، والتي تمثل نطاق الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، ويغطي كذلك الرؤى العميقة حول العمل الدبلوماسي ضمن الاختصاصات المتنوعة، سواء في إطارها العام أو في المجالات الحقوقية والثقافية والبرلمانية، إضافة إلى الدبلوماسية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والدبلوماسية الرقمية.
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