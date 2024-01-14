سفيرا المملكة في لندن وواشنطن يستعرضان العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وأمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) انطلقت صباح اليوم، الاحد، فعاليات برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية وبالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، والذي يستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وعقب الافتتاح، استعرض السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، ورقة عمل حول العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مستعرضاً خلالها أهم الأطر التاريخية لهذه العلاقة وأبرز الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين، والتعريف بدور برلمان المملكة المتحدة وآلياته، وكيفية التعاطي مع المواقف السياسية الخاصة وكيفية التعامل مع العلاقات الاستراتيجية والقضايا الدولية الهامة في المملكة المتحدة.





وبعدها استعرض السفير الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأطر التاريخية والعلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وأهم الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين، ودور الكونجرس الأمريكي وآلياته، وكيفية التعاطي مع المواقف السياسية الخاصة وكيفية التعامل مع العلاقات الاستراتيجية والقضايا الدولية الهامة مثل القضية الفلسطينية وإيران والعراق.





يذكر أن برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية، والذي يقدم لأعضاء مجلس النواب، يتضمن موضوعات عديدة في إطار العمل الدبلوماسي البرلماني، تأتي في مقدمتها الموضوعات المتصلة بجهود مملكة البحرين، خاصة فيما يرتبط بمرتكزات السياسية الخارجية، والخدمات القنصلية ورعاية مصالح المواطنين بالخارج، والبيئة التشريعية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، والاقتصاد الرقمي، والسياسة المالية والنقدية، إلى جانب الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر التعاون في إطار الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف.

كما يتضمن البرنامج الأطر المحددة لعلاقات مملكة البحرين الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والدول الآسيوية، والتي تمثل نطاق الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، ويغطي كذلك الرؤى العميقة حول العمل الدبلوماسي ضمن الاختصاصات المتنوعة، سواء في إطارها العام أو في المجالات الحقوقية والثقافية والبرلمانية، إضافة إلى الدبلوماسية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والدبلوماسية الرقمية.