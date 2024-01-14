سمو الشيخ ناصر بن حمد يحضر حفل الزواج الملكي لسمو الأمير عبدالمتين بن السلطان حاج حسن البلقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، صباح اليوم الأحد، حفل الزواج الملكي لصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية.
حيث نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد تهاني وتبريكات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، إلى صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله البلقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية، وتمنياتهما للزوجين بحياة أسرية حافلة بموفور الصحة والسعادة.
وقدّم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين بن السلطان حاج حسن البلقية، متمنياً سموه للزوجين حياة زوجية سعيدة، منوهاً سموه بما يجمع مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام الشقيقة من علاقات أخوية متينة.
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