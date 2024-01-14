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سمو الشيخ ناصر بن حمد يحضر حفل الزواج الملكي لسمو الأمير عبدالمتين بن السلطان حاج حسن البلقية

1/14/2024 10:07:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، صباح اليوم الأحد، حفل الزواج الملكي لصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية.

حيث نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد تهاني وتبريكات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، إلى صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله البلقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية، وتمنياتهما للزوجين بحياة أسرية حافلة بموفور الصحة والسعادة.

وقدّم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين بن السلطان حاج حسن البلقية، متمنياً سموه للزوجين حياة زوجية سعيدة، منوهاً سموه بما يجمع مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام الشقيقة من علاقات أخوية متينة.

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