الوكيل المساعد للنقل البري: تطوير عدادات سيارات الأجرة لتحسين تجربة النقل المشترك وتعزيز الشفافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، مواصلة تعزيز الجهود الرامية لتقديم خدمات متطوّرة وأكثر سهولة بقطاع المواصلات والاتصالات، وبما يتّسق مع محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي ضمن برنامج الحكومة (2023-2026)، منوهًا بالحرص على توطيد آليات الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه أن يعزز التقدم والازدهار في مختلف القطاعات الواعدة وذات الأولوية لتحقيق مستقبلٍ أكثر نماء وإشراقًا للوطن ويعود بالخير والنفع على أفراد المجتمع كافة.
جاء ذلك بمناسبة تعاقد وزارة المواصلات والاتصالات مع الشركة الوطنية للأنظمة الأمنية لتطوير عدادات سيارات الأجرة للأفراد، بالإضافة إلى إنشاء غرفة تحكم لمراقبة وتنظيم حركة سيارات الأجرة.
وبهذا الصدد، قال الوكيل المساعد للنقل البري إن هذا المشروع سيسهم في تحسين تجرِبة النقل المشترك وتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للركاب بما يعزز الشفافية والأمان في مركبات الأجرة، إلى جانب توفير منظومة تحَكّم متكاملة تعزز دور الوزارة الرقابي والتنظيمي على كافة أعمال القطاع، مضيفًا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لسواق سيارات الأجرة مما يساعد في توفير البيئة المناسبة لممارسة أنشطة النقل البري وتوفير فرص عادلة لجميع المرخص لهم.
وتابع المهندس حسين علي يعقوب بأن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الوزارة لتوفير خدمات متطورة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والسياح، مبينًا أن العدادات الذكية المطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الركاب من التعرف على معلومات السائق وتفاصيل الرحلة، بالإضافة إلى المسار الذي سيتم استخدامه للوصول إلى الوجهة بشكل واضح، وتقوم بتحديد تكلفة الرحلة الفعلية بناءً على التعرفة المعتمدة في مملكة البحرين، كما ستتوفر خدمة الدفع الإلكتروني تماشياً مع التطور القائم في هذا المجال.
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