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الوكيل المساعد للنقل البري: تطوير عدادات سيارات الأجرة لتحسين تجربة النقل المشترك وتعزيز الشفافية

1/14/2024 10:07:27 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، مواصلة تعزيز الجهود الرامية لتقديم خدمات متطوّرة وأكثر سهولة بقطاع المواصلات والاتصالات، وبما يتّسق مع محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي ضمن برنامج الحكومة (2023-2026)، منوهًا بالحرص على توطيد آليات الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه أن يعزز التقدم والازدهار في مختلف القطاعات الواعدة وذات الأولوية لتحقيق مستقبلٍ أكثر نماء وإشراقًا للوطن ويعود بالخير والنفع على أفراد المجتمع كافة.
جاء ذلك بمناسبة تعاقد وزارة المواصلات والاتصالات مع الشركة الوطنية للأنظمة الأمنية لتطوير عدادات سيارات الأجرة للأفراد، بالإضافة إلى إنشاء غرفة تحكم لمراقبة وتنظيم حركة سيارات الأجرة.
وبهذا الصدد، قال الوكيل المساعد للنقل البري إن هذا المشروع سيسهم في تحسين تجرِبة النقل المشترك وتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للركاب بما يعزز الشفافية والأمان في مركبات الأجرة، إلى جانب توفير منظومة تحَكّم متكاملة تعزز دور الوزارة الرقابي والتنظيمي على كافة أعمال القطاع، مضيفًا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لسواق سيارات الأجرة مما يساعد في توفير البيئة المناسبة لممارسة أنشطة النقل البري وتوفير فرص عادلة لجميع المرخص لهم.
وتابع المهندس حسين علي يعقوب بأن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الوزارة لتوفير خدمات متطورة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والسياح، مبينًا أن العدادات الذكية المطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي تمكن الركاب من التعرف على معلومات السائق وتفاصيل الرحلة، بالإضافة إلى المسار الذي سيتم استخدامه للوصول إلى الوجهة بشكل واضح، وتقوم بتحديد تكلفة الرحلة الفعلية بناءً على التعرفة المعتمدة في مملكة البحرين، كما ستتوفر خدمة الدفع الإلكتروني تماشياً مع التطور القائم في هذا المجال.

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