وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينها

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، أوكاي آساكو سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها في المملكة.
ورحب وزير العدل بسفيرة اليابان، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين واليابان، وما وصلت إليه من نماء في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، متمنيًا لسعادتها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الدبلوماسي.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك وبحث تعزيز تبادل الخبرات في المجال العدلي
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