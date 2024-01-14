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وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينها

1/14/2024 10:07:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، أوكاي آساكو سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها في المملكة.
ورحب وزير العدل بسفيرة اليابان، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين واليابان، وما وصلت إليه من نماء في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، متمنيًا لسعادتها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها الدبلوماسي.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك وبحث تعزيز تبادل الخبرات في المجال العدلي

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