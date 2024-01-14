Sunday, 14 January 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلالة الملك المعظم يصدر أمراً ملكياً بتعيين مستشار لجلالته للشؤون الثقافية والعلمية

1/14/2024 10:07:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، أمر ملكي رقم (3) لسنة 2024 بتعيين مستشار لجلالة الملك، وجاء فيه:

المادة الأولى؛ تعين الأستاذة هالة بنت محمد جابر الأنصاري مستشاراً لجلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية بدرجة وزير.

وجاء في المادة الثانية؛ على وزير الديوان الملكي تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

MENAFN14012024000055011008ID1107719170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث