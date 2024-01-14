جلالة الملك المعظم يصدر أمراً ملكياً بتعيين مستشار لجلالته للشؤون الثقافية والعلمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، أمر ملكي رقم (3) لسنة 2024 بتعيين مستشار لجلالة الملك، وجاء فيه:
المادة الأولى؛ تعين الأستاذة هالة بنت محمد جابر الأنصاري مستشاراً لجلالة الملك المعظم للشؤون الثقافية والعلمية بدرجة وزير.
وجاء في المادة الثانية؛ على وزير الديوان الملكي تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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