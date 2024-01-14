في اختبار أول لترامب.. أيوا تستعد لإطلاق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية



يتحدى الناخبون درجات حرارة دون الصفر الإثنين لإطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لمعركة الانتخابات الرئاسية، في مجالس شعبية لولاية أيوا ستكون بمثابة أول اختبار لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب بالفعل هو المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح.

ومع تقدمه الواضح في استطلاعات الرأي يُتوقع أن يكسب الرئيس السابق بسهولة ترشيح الولاية الواقعة بالغرب الأوسط الأمريكي في أول اقتراع على مستوى البلاد، لخوض الانتخابات أمام الرئيس جو بايدن في نوفمبر.

لكن سيتعين على ناخبي أيوا تحدي طقس هو الأكثر برودة خلال الحملات الرئاسية في العصر الحديث، وسط توقع عواصف ورياح ثلجية وحرارة تصل الى 32 درجة دون الصفر.

واضطر ترامب ومنافساه الرئيسيان نيكي هايلي ورود ديسانتيس لإلغاء تجمعاتهم في ولاياتهم، في وقت تضاف التساؤلات حول حجم المشاركة الإثنين إلى الفضول المتعلق بحملة انتخابية غير معروفة.

لكن رغم إلغائه ثلاثة تجمعات يُنتظر أن يقيم ترامب فعالية الأحد في إنديانولا إلى الجنوب من دي موين.

وبموازاة تقدمه الكبير في الاستطلاعات، أطلقت بحق ترامب إجراءات عزل أربع مرات منذ ترشحه الأخير، ويُحاكم في نيويورك في دعوى مدنية بتهمة الاحتيال المالي.

وقال المحلل السياسي أليكس أفيتوم الذي عمل ضمن حملة الجمهوري جون ماكين للانتخابات الرئاسية في 2008 "إذا تمكنت جهود ديسانتيس الميدانية الكبيرة، يضاف إليها تقدم لنيكي هايلي مؤخرا، من دفع ترامب دون 50 بالمئة بعدة نقاط، فسيكون ذلك أول مؤشر ذي معنى الى إمكان هزم ترامب".

وأضاف "لكن واقع تحول النمط، أي إمكان هزم ترامب، لن يحدث إلا إذا اتحد الآخرون في الساحة خلف مرشح واحد مناهض لترامب".

مؤشر ضعيف

رغم كل الحديث عن مفاجآت، فإن انتخابات أيوا بعيدة من كونها تنافسية. فقد أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة إن بي سي نيوز/دي موين ريجستر/ميدياكوم حصول ترامب على تأييد 48 بالمئة من المشاركين المحتملين في المجالس الشعبية (كوكس)، وتقدم هايلي إلى المركز الثاني لكن مع نسبة تأييد لا تتعدى 20 بالمئة.

وقال سائق الشاحنة جيف نيكولاس (37 عاما) لوكالة فرانس برس "سأصوت لترامب مجددا" مضيفا أن الرئيس السابق "قد يكون عنيدا لكنه قادر فعلا على إنجاز الأمور".

وحملت نتائج الاستطلاع مزيدا من الأخبار السيئة لحاكم فلوريدا ديسانتيس الذي لم تتجاوز نسبة التأييد له 16 بالمئة، ويُعتقد أن آماله بالفوز بترشيح الجمهوريين تضعف أمام هايلي.

من ناحيتها تسعى الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية لترسيخ موقعها لمنافسة ترامب عندما تتوجه إلى ولايتها المفضلة نيوهامشير الأسبوع التالي.

والمعروف أن ولاية أيوا لا تتنبأ بالمرشح النهائي لكنها تعد حاسمة لتقليص حلبة التنافس ونقطة انطلاق لساحات المعارك الانتخابية التالية والتي تشمل الولاية التي تتحدر منها هايلي.

إثر هزيمته في 2016 وتغيبه آنذاك عن جزء كبير من الحملة الانتخابية في أيوا، قام ترامب هذه المرة ببناء شبكة لافتة من "مسؤولي الدوائر الانتخابية" لحشد الأصوات.

وفي ولاية ترغب في مشاهدة مرشحيها بشكل مباشر، بذل ديسانتيس قصارى جهده لتسليط الضوء على حملته والتي أخذته إلى جميع المقاطعات الـ 99.

نقطة جذب



غير أن ديسانتيس المحافظ الذي خدم في العراق، سيواجه ضغطا كبيرا للانسحاب إذا حلّ في المركز الثالث، وإن كان المحلل أليكس أفيتوم قد حذر من استبعاده.

وقال أفيتوم إن "المشاركين في الاستطلاع ليسوا بالضرورة من المشاركين في المجالس الشعبية لأيوا، فيما عمليات الدوائر الانتخابية لديسانتيس ... يديرها أشخاص من أعلى المستويات جمعوا معلومات لافتة بشأن تعهدات المجالس الانتخابية".

وشدد إدوارد سيغال، الذي عمل في السابق سكرتيرا إعلاميا لمشرعين ديموقراطيين وجمهوريين، على أهمية الحملات الميدانية القوية، مشيرا إلى تسعة رؤساء على الأقل قاموا بجولات في أيوا بقطارات خلال حملاتهم.

وقال المحلل لوكالة فرانس برس إن "قطارات الحملات الانتخابية لا تزال قادرة على أن تكون بمثابة نقطة جذب للناخبين ولوسائل الإعلام".

واعتبر أن ليلة جيدة لترامب الإثنين ستكون بـ"حصوله على 60 بالمئة أو أكثر من الأصوات".

ويشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أيضا عدد من المرشحين الذين حصلوا على نسب تأييد منخفضة في الاستطلاعات، من بينهم رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، الذي وعد بأن يحل في المركز الثالث لكنه لم يتأهل للمناظرة التلفزيونية الثالثة.

وسيحضر الديموقراطيون في ولاية أيوا أيضا الإثنين المجالس الشعبية (كوكس)، وهي الاجتماعات التي يحضرها الأعضاء المحليون في حزب سياسي لتسجيل مرشحيهم المفضلين، لكنهم سيصوتون بالبريد في الفترة من يناير حتى مارس.

ومن المتوقع أن يهزم بايدن بشكل مريح الكاتبة ماريان وليامسون وعضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس.





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