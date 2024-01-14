البلوشي والخوري بطلا النسخة الثانية لـ«النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» بأبوظبي

نجح الملاكم المغربي العالمي موسى غلام «28 عاماً»، بطل العالم في وزن الريشة، الحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة فوق القارات، من الفوز أول من أمس على الجنوب أفريقي لونجا سابتميلا بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، التي شهدت 10 نزالات مثيرة، أقيمت برعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.



كما شهدت البطولة تقديم الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، أمل الملاكمة الإماراتية، أداءً ولا أروع خلال النزال الذي جمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، في وزن الخفيف، ونجح بالفوز بالضربة القاضية في الجولة السادسة. ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي.

كما قدم الملاكم الإماراتي المتألق فهد الخوري مباراة قوية في مواجهة الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط، ونجح في هزيمته بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، في مباراة قوية تسيدها الخوري منذ البداية، وفي نزال الوزن الخفيف فاز بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين على الملاكم البريطاني جيف أوفوري، وواصل الملاكم السوري محمد بقداش الفوز دون تلقيه هزيمة بعد فوزه على منافسه التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، وشهدت بقية النزالات فوز العراقي أمير كاظم على منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس بخمس جولات من أصل ست بإجماع الحكام، وفي المواجهة التي جمعت بين الملاكم المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، نجح الأخير في تحقيق الفوز على منافسه بعد أداء متميز. وفي وزن المتوسط فاز الأردني هشام أسامة على الإندونيسي ريفا كونديمانغ في الجولة الثالثة، ونجح الملاكم المغربي أنس هافيان في تحقيق الفوز بإجماع الحكام على الأوغندي ضد باتامزي، كما سجل السعودي سليمان بدر ضمن منافسات وزن الوسط الفوز على منافسه التنزاني سالوم أوماري.

من جانبه، أكد أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس»، المنظمة للحدث، سعادته بمستوى الملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، في النزالات الحماسية التي شهدتها النسخة الثانية، مشيداً بمستوى وأداء أبناء الإمارات الملاكمين المتميزين فهد البلوشي، الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية، وكذلك الملاكم المتميز فهد الخوري، الذي يسير بخطى ثابتة، وقال: «سعداء بالبطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام، الذي شارك في الحدث للمرة الأولى. ونحن على ثقة بأن البطولة خرجت بالشكل اللائق وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب».

ووجه صديقي الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي.

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