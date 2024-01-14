نصر الله: مئة يوم وغزّة تقاوم وصامدة بشعبها بشكلٍ أسطوري

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- Khaberni) خبرني - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه يجب أن نتعاون جميعاً لتوفير عناصر الصمود في هذه المعركة التي لا نعرف مداها حتى الآن.
وأضاف نصر الله في كلمة له، الأحد، أنه "منذ 100 يوم أعداد كبيرة من الشباب يقاتلون وهم في معرض الشهادة وخلفهم أهل وأحبة تخفق قلوبهم عند كل خبر ويواجهون كل ذلك بالصبر والاحتساب عند الله".
وأشار إلى أنه 100 يوم وغزة تقاوم وصامدة بشعبها بشكلٍ أسطوري لم يشهد التاريخ له مثيلاً.
وأكد نصر الله، أن فصائل المقاومة تقاتل على مدار الساعة ببطولة وشجاعة قل نظيرها، وتنفذ عمليات نوعية.
نصر الله: مقاومة غزة تواصل تصديها بشكل مبدع ولإعلامها دورٌ كبير في الاطلاع على بطولاتها في مقابل التكتم الإسرائيلي
نصر الله: الاحتلال غارق في الفشل وهو في حفرة عميقة بتأكيد محلليها ولم يصل إلى أيّ نصرٍ وحتى إلى صورة نصر
نصر الله: الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة، وأنه لا يزال يقاتل لتحقيق "إنجازٍ ما" قبل انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب التي سيُعيد فيها انتشار قواته.
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