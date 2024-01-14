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نصر الله: مئة يوم وغزّة تقاوم وصامدة بشعبها بشكلٍ أسطوري

1/14/2024 9:28:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه يجب أن نتعاون جميعاً لتوفير عناصر الصمود في هذه المعركة التي لا نعرف مداها حتى الآن.

وأضاف نصر الله في كلمة له، الأحد، أنه "منذ 100 يوم أعداد كبيرة من الشباب يقاتلون وهم في معرض الشهادة وخلفهم أهل وأحبة تخفق قلوبهم عند كل خبر ويواجهون كل ذلك بالصبر والاحتساب عند الله".

وأشار إلى أنه 100 يوم وغزة تقاوم وصامدة بشعبها بشكلٍ أسطوري لم يشهد التاريخ له مثيلاً.

وأكد نصر الله، أن فصائل المقاومة تقاتل على مدار الساعة ببطولة وشجاعة قل نظيرها، وتنفذ عمليات نوعية.

نصر الله: مقاومة غزة تواصل تصديها بشكل مبدع ولإعلامها دورٌ كبير في الاطلاع على بطولاتها في مقابل التكتم الإسرائيلي

نصر الله: الاحتلال غارق في الفشل وهو في حفرة عميقة بتأكيد محلليها ولم يصل إلى أيّ نصرٍ وحتى إلى صورة نصر

نصر الله: الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة، وأنه لا يزال يقاتل لتحقيق "إنجازٍ ما" قبل انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب التي سيُعيد فيها انتشار قواته.

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