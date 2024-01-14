هنية يدعو إلى تأسيس جبهة عالمية لإسناد المقاومة الفلسطينية

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، النخب العربية إلى "تأسيس جبهة عالمية لإسناد المقاومة وتشكيل حلف الحرية والعدالة لفلسطين".

وطالب رئيس حركة "حماس"، في كلمة، خلال مؤتمر "الحرية لفلسطين"، الذي يعقد في مدينة إسطنبول التركية، بـ"العمل في عدة مسارات، أولها المشاركة الحقيقية في المعركة الوجودية الدائرة وتأسيس جبهة العربية لإسناد المقاومة، وتشكيل حلف الحرية والعدالة لفلسطين في إطار مسار توسيع دائرة التضامن الدولي مع فلسطين، وكذلك مسار بلسمة جراح الشعب الفلسطيني".

وقال هنية "إنَّ ما تقترفُه آلةُ المشروعِ الصهيونيِ الإجراميّ الاستعماريّ من دمارٍ، وحصارٍ، واعتداءاتٍ جسيمةٍ على الأرضِ، والإنسانِ، والمقدساتِ في كلِّ أنحاءِ فلسطينَ، تفرضُ على إخوةِ الدمِ، والدينِ، والعروبةِ، والإنسانيةِ، والقيمِ حراكًا كبيرًا فاعلًا في عدة مسارات أولها: مسار المشاركةِ الحقيقيةِ في هذه المعركةِ الوجوديةِ، عبرَ المقاومةِ الشاملة والمباشرة لهذا الكيانِ الغاصب".

ودعا إلى "رفع السقوف في خطاب أحزابنا ومؤسساتِنا وروابطِنا واتحاداتِنا وهيئاتِنا لردع هذا الاحتلالِ المتوحشٍ والمتعطشِ للدماءِ"، وقال "آنَ الأوانَ لنخوضَ معًا معركةَ التحريرِ المصيريةَ"

وأضاف، إذا تعذَّرت المشاركة في هذا المسار، نذهبُ للمشاركة في المساراتِ الأخرى، وهي: "مسار التفافِ النخبِ العلميةِ والثقافيةِ والأدبية والحقوقية والأكاديميةِ والسياسية والإعلاميةِ والدينيةِ والاجتماعيةِ والاقتصادية والنسويةِ والشبابيةِ حولَ مقاومةِ الشعب الفلسطيني، وتشكيل جبهةٍ عريضةٍ لإسنادِ المقاومة والدفاع عنها"، حيث دعا إلى تأسيسِ "الجبهةِ العالميةِ لإسنادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ، والانخراطِ الفعليِّ في هذه الجبهة".

وأشار إلى المسار الثالث، وهو مسار تجريم الحركةِ الصهيونيةِ في كلِّ المحافلِ والمحاكمِ الدوليةِ، ويشملُ ذلك بذلَ الجهود لإعادةِ طرحِ مشروعِ قرار تجريم الصهيونية في الأمم المتحدة والعمل على استصدار هذا القرار.

ويشمل أيضا، وفق هنية، توسيع "نطاق مقاطعة الكيان الصهيوني، وملاحقةَ قادته السياسيين والعسكريين المسؤولينَ عن الجرائم في فلسطينَ أمام المحاكم والمحافل، وفرضَ عزلة على قادة الاحتلال والمتحدثين باسمه، ومنعَهم من الكلام في الجامعات، والمؤتمرات، والمحافل المختلفة".

وقال إن المسار التالي هو "مسار توسيع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني"، حيث دعا إلى تشكيل حلف دوليّ تحت عنوان "حلف الحرية والعدالة لفلسطين"، ليأخذ على عاتقه مواصلة الجهود الشعبية والرسمية المختلفة لكشف جرائم الاحتلال ومساندة الشعب الفلسطيني في طريقه لنيلِ الحرية.

واعتبر أن المسار الأخير هو مسار بلسمةِ جراحِ أهلنا في قطاع غزة، هؤلاء الأبطال والأحرار الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لفلسطين والمقاومة، وقال إن "هذا العنوانُ يتطلبُ الكثيرَ منَ الجهودِ المتواصلةِ لكسرِ الحصارِ عن قطاع غزة، وتوفيرِ مقوماتِ الحياةِ الكريمةِ لأهلنا في غزة، ومن تحالف انساني لإغاثة أهلنا في غزة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.