زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمال غربي الجزائر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس، ولاية غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شمال غربي الجزائر.
وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية أن مركز الهزة حُدّد بـ11 كم جنوب غرب منطقة واد الجمعة، بدائرة الحمادنة في غليزان.
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