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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شمال غربي الجزائر

1/14/2024 9:28:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس، ولاية غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شمال غربي الجزائر.

وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية أن مركز الهزة حُدّد بـ11 كم جنوب غرب منطقة واد الجمعة، بدائرة الحمادنة في غليزان.

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