مينامينو يسجل هدفين ويقود اليابان للفوز على فيتنام في كأس آسيا

سجل تاكومي مينامينو هدفين ليقود منتخب اليابان للفوز 4-2 على فيتنام في مستهل مشوارهما في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وجاءت المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة مثيرة في شوطها الأول وهادئة في الثاني.

وتصدرت اليابان المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، في انتظار مواجهة إندونيسيا والعراق ضمن المجموعة ذاتها غدا الاثنين.

وافتتحت اليابان التسجيل مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق مينامينو لكن فيتنام أدركت التعادل سريعا بعدها بأربع دقائق عن طريق باك دينه نجوين بضربة رأس.

وخطفت فيتنام التقدم عندما سجلت الهدف الثاني في الدقيقة‭‭ 33 ‬‬بتسديدة عبر توان هاي فام من مدى قريب.

وأدرك مينامينو التعادل في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بتسديدة منخفضة سكنت الزاوية اليسرى لحارس فيتنام.

وأعاد كيتو ناكامورا اليابان للمقدمة مجددا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

واختتم أياسي أويدا أهداف اليابان قبل خمس دقائق من النهاية.

ويلتقي فريق المدرب هاجيمي مورياسو مع العراق في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، بينما تواجه فيتنام نظيرتها إندونيسيا في اليوم ذاته.

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