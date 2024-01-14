الاتحاد الإماراتي للدارتس يسجل نجاح كبير في تنظيم الجولات الاسيوية

اختتمت الجولة الآسيوية للدارتس والتي نظمها الاتحاد الإماراتي على مدار اليومين الماضيين في فندق الحبتور بلاس بمشاركة ما يزيد عن 120 لاعبا ولاعبة من مختلف دول القارة الآسيوية .

وكانت البطولة قد افتتحت السبت برعاية امين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب الذي شارك بقص شريط افتتاح البطولة

مع رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس سعادة خليفة المطيوعي وبحضور بطل العالم مايكل سميث

والحكم العالمي Russ bray

.

وبهذه المناسبة قال رئيس الاتحاد الإماراتي خليفة المطيوعي ان الجولة الآسيوية سجلت نجاحات على مستوى التنظيم والنتائج

التي اظهر مستوى الاحترافية لدى ابطال اسيا في هذه اللعبة إلى جانب التنظيم العالي المستوى والذي اظهر الكفاءات التي ساهمت في انجاح الجولات الثلاث مما يؤكد ان الخبرات الاماراتية اصبحت متطورة وقادرة على ادارة اهم البطولات .

واستضاف الاتحاد الإماراتي للدارتس ثلاث جولات آسيوية شهدت منافسات قوية على المراكز والالقاب وبلغت جوائز الجولات الثلاث 30

الف دولار.

وتألق اللاعب الإماراتي حسين نادر علي حيث فاز على بطل آسيا لوريس لانغ

في طريقه للوصول إلى الدور ربع النهائي

في سياق متصل قال الحكم الدولي والسفير العالمي لها

Russ bray قال ان الإمارات نظمت افضل جولات اسيا وابدى رغبته لاستضافة إمارة دبي بطولات عالمية في مجال لعبة الدارتس

و جاءت النتائج على النحو التالي :



الجولة الأولى:



الأول

: تويول اليكسيز

- الفلبين

الثاني :

نيبريدا بولو - الفلبين

الثالث : ليم بول - سنغافوره

الرابع -

ماليكدوم نول - الفلبين

الجولة الثانية :



الأول : توبول اليكسيز - الفلبين

الثاني

: هي ون جويل -الفلبين

الثالث : أبيبي الين - الفلبين

الرابع: كومار نتين - الهند

الجولة الثالثة:



الأول :نبريدا باولو -الفلبين

الثاني :كومار نتين - الهند

الثالث : أبيابي الين - الفلبين

الرابع : هيوغو لوينغ - هونغ كونغ

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