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الشاباك يحذر الحكومة الإسرائيلية من قطع تمويلها عن القطاع العربي

1/14/2024 9:28:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من أن قطع الحكومة تمويلها عن القطاع العربي سيشكل تهديدا استراتيجيا للأمن.

وذكر الجهاز في خطاب، أنه ربما يكون هناك مخاطر من أن ينضم المواطنون العرب إلى جماعات إرهابية، إذا تضرروا اقتصاديا، طبقا لما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية/واي نت/ اليوم الأحد.

كما حذر الجهاز أيضا من أن تسليم أسلحة إلى فرق المهام الأمنية الخاصة في القطاع اليهودي، يزيد من انعدام الأمن، الذي يشعر به المواطنون العرب في إسرائيل، والذي تزايد بالفعل منذ تشكيل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة.


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