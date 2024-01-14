بنك إسرائيل يتوقع تجاوز إجمالي تكلفة الحرب في غزة 200 مليار شيكل

أكدت تقديرات بنك إسرائيل "البنك المركزي" أنه سيتم إنفاق حوالي 210 مليارات شيكل جديد، على نفقات الحرب، طبقا لما ذكرته القناة الإسرائيلية الـ12، في تقرير يدرس تبعات الحرب في غزة، على اقتصاد إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، استثمرت إسرائيل 7ر24 مليار شيكل جديد (6ر6 مليارات دولار)، من أموال الدولة في جوانب مختلفة من المجهود الحربي، بما في ذلك تكاليف الدفاع عبر جميع حدود إسرائيل وتمويل أكثر من 100 ألف من الأشخاص النازحين، الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف البنك أنه تم تخصيص حوالي 930 مليون شيكل جديد أيضا لرعاية الصحة العقلية والجسدية للضحايا خلال وبعد هجوم حركة "حماس" الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 كرهائن.

وأضافت القناة الإسرائيلية الـ12 أن تكاليف إصلاح وإعادة تأهيل المناطق المدمرة، على طول حدود غزة، ستصل إلى حوالي 400 مليون شيكل جديد والأضرار في الشمال نتيجة للهجمات عبر الحدود من لبنان ستصل إلى حوالي 250 مليون شيكل جديد.





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