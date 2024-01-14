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فولكس فاغن تلغي زيادات رواتب المديرين

1/14/2024 9:28:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المنتظر أن تقلل شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات مدفوعات المديرين. وأكدت متحدثة باسم الشركة في فولفسبورغ اليوم الأحد أنه لم يتم صرف علاوة التضخم التي كان متوقعا أن تبلغ 1000 يورو لمديري شركة فولكس فاغن وكذا زيادة الأجور المقررة بنسبة 3.3 في المئة في الأول من مايو المقبل.

وأضافت المتحدثة أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في زيادة هامش الربح التشغيلي بنسبة 6.5 في المئة في عام 2026.

ووفقا للمتحدثة، فإن من المنتظر عدم صرف هذه الأموال بسبب سوء البيئة السوقية، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة بقيادة أوليفر بلوم يعتزم التخلي عن هذه الأموال تضامنا مع فولكس فاغن.

وقالت المتحدثة إن " أعضاء الإدارة يتحملون مسؤولية خاصة تجاه الشركة ويمثلون نموذجا يحتذى به، وهو أمر له أهمية خاصة لاسيما في ظل الموقف الحالي".

كانت فولكس فاغن اتفقت في نهاية ديسمبر الماضي بعد مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر مع مجلس العاملين، على الخطوط العريضة لبرنامج تقشف بمليارات اليورو، بهدف خفض تكاليف موظفي العلامة التجارية الأساسية فولكس فاغن في قطاع الإدارة بنسبة 20% لكن لن يكون هناك شطب وظائف لظروف تتعلق بالتشغيل.

ومن المقرر أن تكون هناك إجراءات تقشف أكبر في تكاليف المواد والتكاليف الثابتة.


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