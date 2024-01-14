مئات الشركات في إسرائيل تضرب عن العمل لـ 100 دقيقة تضامناً من الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أضربت المئات من الشركات الإسرائيلية عن العمل لمدة 100 دقيقة اليوم الأحد تضامنا مع أكثر من 130 شخصا مازالوا محتجزين في قطاع غزة.
وجاء الاضراب استجابة لدعوة الاتحاد العام للنقابات العمال الإسرائيلية " هستدروت" بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الحرب في غزة.
وفي بداية الإضراب، التزم الآلاف المشاركين في مسيرة نظمها أقارب الرهائن بالصمت لمدة 100 ثانية كإشارة على التضامن. ومن المقرر أن تستمر المسيرة في تل أبيب لمدة 24 ساعة حتى مساء اليوم.
وقال رئيس هستدورت ارنون بن ديفيد في المسيرة " إسرائيل تمر بمأساة مروعة، وأنا أريد أن أستيقظ من هذا الحلم المروع وبناء إسرائيل جديدة".
وأضاف" نحن نحتج اليوم لكي نعمل سويا لإعادة بناء أرض إسرائيل".
وأوضح" سوف نعيد بناء كل شيء حاولوا تدميره".
وتخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس في غزة منذ أن شن مسلحو حماس وجماعات أخرى هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 240.
وتقدر إسرائيل أن 136 رهينة مازالوا محتجزين في غزة، وأن 24 آخرين توفوا.
وشنت إسرائيل هجمات جوية وهجوما بريا على قطاع غزة ردا على هجمات حماس.
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