مئات الشركات في إسرائيل تضرب عن العمل لـ 100 دقيقة تضامناً من الرهائن

أضربت المئات من الشركات الإسرائيلية عن العمل لمدة 100 دقيقة اليوم الأحد تضامنا مع أكثر من 130 شخصا مازالوا محتجزين في قطاع غزة.

وجاء الاضراب استجابة لدعوة الاتحاد العام للنقابات العمال الإسرائيلية " هستدروت" بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الحرب في غزة.

وفي بداية الإضراب، التزم الآلاف المشاركين في مسيرة نظمها أقارب الرهائن بالصمت لمدة 100 ثانية كإشارة على التضامن. ومن المقرر أن تستمر المسيرة في تل أبيب لمدة 24 ساعة حتى مساء اليوم.

وقال رئيس هستدورت ارنون بن ديفيد في المسيرة " إسرائيل تمر بمأساة مروعة، وأنا أريد أن أستيقظ من هذا الحلم المروع وبناء إسرائيل جديدة".

وأضاف" نحن نحتج اليوم لكي نعمل سويا لإعادة بناء أرض إسرائيل".

وأوضح" سوف نعيد بناء كل شيء حاولوا تدميره".

وتخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس في غزة منذ أن شن مسلحو حماس وجماعات أخرى هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 240.

وتقدر إسرائيل أن 136 رهينة مازالوا محتجزين في غزة، وأن 24 آخرين توفوا.

وشنت إسرائيل هجمات جوية وهجوما بريا على قطاع غزة ردا على هجمات حماس.





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