سرقة بطل كأس العالم تحت تهديد السلاح

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا، الفائز بكأس العالم، وعائلته تمت سرقتهم في منزلهم بالقرب من مدريد من قبل أربعة رجال ملثمين .

وأجبر اللصوص كوريا /28 عاما/ مهاجم أتلتيكو مدريد على تسليمهم أموال ومجوهرات تحت تهديد السلاح أمس السبت.

بعد ذلك فر الجناة بغنيمتهم . ولم يصب أي شخص بأذى ولكن تردد أن كوريا وعائلته كانوا مرعوبين.

وكانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسبانية لبعض الوقت أن اللاعب قد ينتقل إلى أحد الأندية السعودية.





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