سرقة بطل كأس العالم تحت تهديد السلاح

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا، الفائز بكأس العالم، وعائلته تمت سرقتهم في منزلهم بالقرب من مدريد من قبل أربعة رجال ملثمين .
وأجبر اللصوص كوريا /28 عاما/ مهاجم أتلتيكو مدريد على تسليمهم أموال ومجوهرات تحت تهديد السلاح أمس السبت.
بعد ذلك فر الجناة بغنيمتهم . ولم يصب أي شخص بأذى ولكن تردد أن كوريا وعائلته كانوا مرعوبين.
وكانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسبانية لبعض الوقت أن اللاعب قد ينتقل إلى أحد الأندية السعودية.
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