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سرقة بطل كأس العالم تحت تهديد السلاح

1/14/2024 9:28:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا، الفائز بكأس العالم، وعائلته تمت سرقتهم في منزلهم بالقرب من مدريد من قبل أربعة رجال ملثمين .

وأجبر اللصوص كوريا /28 عاما/ مهاجم أتلتيكو مدريد على تسليمهم أموال ومجوهرات تحت تهديد السلاح أمس السبت.

بعد ذلك فر الجناة بغنيمتهم . ولم يصب أي شخص بأذى ولكن تردد أن كوريا وعائلته كانوا مرعوبين.

وكانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسبانية لبعض الوقت أن اللاعب قد ينتقل إلى أحد الأندية السعودية.


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