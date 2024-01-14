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بوتين: قوة روسيا تتعاظم على جميع الأصعدة بما في ذلك اقتصادها

1/14/2024 9:28:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوة روسيا تتعزز في المجالات كافة، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله ردا على الصحفيين: "نحن نعزز الدولة في جميع النواحي، وأولها الاقتصاد".

وأضاف بوتين: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. لقد احتلينا المركز الأول في أوروبا وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم"، وأشار إلى أن هذه الاقتصادات هي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، والهند واليابان وروسيا.

وأضاف بوتين أن "روسيا لا تزال بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، في المقام الأول في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات المهمة الأخرى"، مؤكدا: "نحن نفعل ذلك، وبشكل عام ننجح في ذلك. لدينا ما نتدرب عليه، ولكن لدينا أيضا ما نفخر به".


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