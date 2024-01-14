Sunday, 14 January 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية بالتعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب

1/14/2024 9:22:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، و الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، و غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، اليوم الأحد، في حفل تدشين وافتتاح برنامج (الدبلوماسية البرلمانية النيابية)، تزامنا مع اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، والذي تم إعداده بالتعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس النواب.
و رحب رئيس مجلس النواب، بالحضور والمشاركين في افتتاح البرنامج، الذي يأتي انطلاقًا من التعاون البناء، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد رئيس مجلس النواب بتزامن افتتاح البرنامَج مع احتفال مملكة البحرين باليوم الدبلوماسي البحريني، الذي يصادف الرابع عشر من يناير، مؤكدًا أن مجلس النواب يتشرف بأن يكون جزءًا فاعلًا ضمن "فريق البحرين"، في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
وأكد أن العِلاقة التكاملية، بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، والحرص المشترك على وحدة الرؤية والهدف، من شأنها تحقيق الإنجازات الدبلوماسية لمملكة البحرين، بكل كفاءة وتميز، وإيصال صوت وموقف المملكة، المعبر عن قيمها الأصيلة، وثوابتها الوطنية، ومكانتها الدولية، في كافة المحافل والمشاركات الخارجية.
وأضاف أن الشعبة البرلمانية حققت نجاحا دبلوماسيا برلمانيا بارزا في استضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، في شهر مارس من العام الماضي، تحت شعار (تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب)، والتي أكدت الثقة البرلمانية الدولية في مكانة مملكة البحرين، ودور الدبلوماسية في دعم جهود التنمية والتقدم، وترسيخ قيم ومبادئ التعايش والتسامح، وإبراز قصة نجاح بحرينية مشرفة، وبجهود (فريق البحرين) في السلطة التشريعية والتنفيذية معا، والتعاون المثمر بينهما.
وقال أحمد بن سلمان المسلم، إن حرص مجلس النواب ومجلس الشورى والشعبة البرلمانية، على المشاركة في الاجتماعات، والمنتديات والمؤتمرات البرلمانية، وبجانب العضوية الفاعلة في المجالس والاتحادات والمنظمات البرلمانية، الخليجية والعربية، والآسيوية والإسلامية، والدولية، وكذلك نيل المناصب القيادية فيها، يعكس الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، وسعيها الدائم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها العالمية.
وأوضح أن الموضوعات التي سيتم تناولها وعرضها ومناقشتها في هذا البرنامج، وبمشاركة السادة المسؤولين والسفراء الأفاضل، ستكون قيمة مضافة للدبلوماسية البرلمانية، إذ ستمكن من الاطلاع على مرتكزات السياسة الخارجية، والعمل الدبلوماسي، ودور البيئة التشريعية لاستقطاب الاستثمار الخارجي، والعلاقات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات، بجانب المهارات الدبلوماسية، وفن التعامل مع القضايا الحيوية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الأدوار التشريعية والرقابية للنائب، فهنالك أدوار دبلوماسية بالغة الأهمية، ينبغي القيام بها، كما أن الخطاب الدبلوماسي، المواكب للسياسة الخارجية، بتطوراتها ومستجداتها، يستلزم الاطلاع المستمر، والمتابعة الحثيثة، والتعاون المثمر، من أجل التمثيل المشرف، والدفاع عن الوطن ومصالحه ومقدراته، وإبراز مكتسباته ومنجزاته، وقصص نجاحاته.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالسياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين، المتسمة بالاعتدال والاتزان، والمرونة والانسجام، والتعاون البناء مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار المواثيق والقوانين الدولية، والدور الإنساني الحضاري الذي أضافته مملكة البحرين، انطلاقا من إرثها العريق، في التعايش والتسامح، والتضامن الإنساني، والالتزام بالسلام، كخيار استراتيجي راسخ، ومنهج ثابت على الدوام، مثمنا معاليه حرص وزارة الخارجية، على تعزيز الشراكة الوثيقة مع السلطة التشريعية، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، من أجل الوصول إلى أداء دبلوماسي برلماني، فاعل ومؤثر وإيجابي.
كما أشاد بجهود الإدارة التنفيذية لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، برئاسة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير العام للأكاديمية، في دعم (صناعة دبلوماسية المستقبل) لمملكة البحرين.
من جانبه أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أن تدشين برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية، يجسد التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكل ما من شأنه خدمة الوطن ومواطنيه الكرام، ودفع مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وأعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بمستوى التعاون الفاعل والبناء بين وزارة الخارجية ومجلسي الشورى والنواب، مؤكدا أن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتواصل في مختلف المجالات من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والحفاظ على مصالحها وتعزيز مكانتها الدولية بين الأمم.
وأكد أن تدشين النسخة الثانية من برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية، هو ثمرة مباركة من ثمار التعاون بين الوزارة ومجلس النواب، وخطوة إيجابية مهمة في سبيل تكريس دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي، وتحقيق المصالح العليا للمملكة وتقوية العلاقات الاستراتيجية لمملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة.
ونوه وزير الخارجية باستضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، في شهر مارس من العام الماضي، تحت شعار (تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب)، وما حققه المؤتمر من نجاح كبير، مؤكدا أن تلك الاستضافة دليل على المكانة السياسية المرموقة التي تتبوأها مملكة البحرين بين دول العالم، وبرهانا على الدور الإيجابي للدبلوماسية البرلمانية في رفعة الدول وعلو شأنها بين دول العالم.
وقال إن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الدولي المهم مثلت نموذجا مشرفا للتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعكست الجهود الحيوية الفاعلة التي قام بها مجلس النواب وأعضائه من أجل أن يكون هذا اللقاء العالمي على أرض مملكة البحرين، لقاء استثنائيا متميزا وناجحا، ويعكس الوجه المشرق المشرف لمملكة البحرين ومكانتها العالمية.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المشكورة التي تقوم به الشعبة البرلمانية على كافة المستويات، فضلا عن مشاركاتها البناءة في مختلف المحافل الدولية، وتمثيل المملكة بالمستوى المشرف الذي يعكس ما يتحلى به البرلمانيون البحرينيون من قدرة وكفاءة عالية في المباحثات والحوارات وتبادل الآراء ووجهات النظر، مؤكدا بأن الدبلوماسية البرلمانية مكملة للدبلوماسية الرسمية، وهدفهما واحد وتوجهاتهما مشتركة نحو الرقي بمكانة المملكة على الساحة الدولية وعلى كافة المستويات.
وأكد وزير الخارجية على أهمية بدء هذه الدورة في الدبلوماسية البرلمانية بحماس وتصميم وإيمان لا يتزعزع بقدراتنا، حيث يمكننا معا بناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين وأبنائها، مستقبل تقف فيه أمتنا شامخة بين الأمم، وتحظى بإحترام دبلوماسيتها والاعجاب بقيمها ومبادئها، ويتم الاشادة بها لمساهماتها في السلام والازدهار العالمي.
وفي ختام كلمته أعرب وزير الخارجية عن الشكر للتعاون المشترك بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والأمانة العامة لمجلس النواب، لتنفيذ هذا البرنامج الطموح، مثنيا على اهتمام وحرص رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس بأن يحقق البرنامج أهدافه السامية المنشودة، شاكرا الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين في الوزارة، والمشاركين من ذوي الخبرة والمختصين في المجالات السياسية والبرلمانية، على اهتمامهم ورغبتهم الصادقة في دعم البرنامج وإثرائه بما يمتلكونه من مخزون معرفي وخبرات وتجارب قيمة.
و شارك في حفل الافتتاح، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، و الشيخ عبدالله بن راشد ال خليفة سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والنائب عبدالنبي أحمد سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، و النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس النواب.

MENAFN14012024000055011008ID1107719143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث