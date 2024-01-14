ضربات أمريكية جديدة استهدفت موقعًا للحوثيين في اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 16:14

صنعاء‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬استهدفت‭ ‬ضربات‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬قاعدة‭ ‬للمليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬غداة‭ ‬ضربات‭ ‬شنّتها‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬للحوثيين‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬هجماتهم‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وذكرت‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ (‬سنتكوم‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬نفذت‭ ‬ضربة‭ ‬ضد‭ ‬موقع‭ ‬رادار‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬3‭,‬45‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ (‬00‭,‬45‭ ‬ت‭ ‬ج‭). ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬لليلة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أسابيع‭ ‬استهدف‭ ‬خلالها‭ ‬الحوثيّون‭ ‬سفنًا‭ ‬تجاريّة‭ ‬يشتبهون‭ ‬في‭ ‬أنّها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬موانئ‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬قرب‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬عند‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬عدوانا‭ ‬اسرائيليا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ونشرت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬بوارج‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وشكلت‭ ‬واشنطن‭ ‬تحالفًا‭ ‬بحريًا‭ ‬دوليًا‭ ‬لحماية‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تمرّ‭ ‬عبرها‭ ‬12‭%‬‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬

ووجّهت‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬تحذيرات‭ ‬متكررة‭ ‬للحوثيين‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‮»‬‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يوقفوا‭ ‬هجماتهم‭ ‬على‭ ‬السفن،‭ ‬قبل‭ ‬شنّهما‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تخضع‭ ‬لسيطرتهم‭.‬

وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬مباشرة‮»‬‭ ‬أخرى‭ ‬لضمان‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الحاجة‮»‬‭. ‬

وليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت،‭ ‬أكد‭ ‬جنرال‭ ‬أمريكي‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬أطلقوا‭ ‬صاروخًا‭ ‬بالستيا‭ ‬مضادًا‭ ‬للسفن‭ ‬فيما‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬انتقاميا‮»‬،‭ ‬لكنّه‭ ‬لم‭ ‬يُصب‭ ‬أي‭ ‬سفينة‭. ‬

وتحدث‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬30‭ ‬موقعًا‭ ‬عسكريًا‭ ‬بـ‭ ‬150‭ ‬ضربة‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭. ‬

وتحدث‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬ناجحة‭ ‬ضدّ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬المتمرّدون‭ ‬الحوثيّون‭ ‬لتعريض‭ ‬حرّية‭ ‬الملاحة‭ ‬للخطر‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬السفن‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬ضروريّة‮»‬‭ ‬و«متناسبة‮»‬‭ ‬و«دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬إنها‭ ‬ضربات‭ ‬‮«‬دفاعية‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‮»‬‭. ‬

وأعرب‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬هانس‭ ‬غروندبرغ‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬التطوّرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬داعيًا‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتقديم‭ ‬المسارات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬على‭ ‬الخيارات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬التصعيد‮»‬‭. ‬

وتثير‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬توسّع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الجمعة‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭%‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭.‬