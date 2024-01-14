الصين تشدد على أن ((إعادة التوحيد)) مع تايوان ((حتمية)) رغم نتائج الانتخابات في الجزيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - 16:54

بكين‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شدّدت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬التوحيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تايوان‭ ‬‮«‬حتمية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتخاب‭ ‬المرشّح‭ ‬لاي‭ ‬تشينغ‭-‬تي‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬مؤيد‭ ‬للاستقلال‭ ‬رئيسا‭ ‬للجزيرة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المكتب‭ ‬الصيني‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تايوان‭ ‬تشين‭ ‬بينهوا‭ ‬إن‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يعوق‭ ‬التوجّه‭ ‬الحتمي‭ ‬لإعادة‭ ‬التوحيد‭ ‬مع‭ ‬الصين‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭). ‬

واعتبر‭ ‬تشين‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬التصويت‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬التقدمي‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬تمثيل‭ ‬غالبية‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‮»‬‭. ‬وبفوزه‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬منح‭ ‬لاي‭ ‬حزبه‭ ‬ولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثالثة‭ ‬متتالية‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬سعى‭ ‬خلالها‭ ‬لتصوير‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬المدافع‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬النمط‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬تايوان‭. ‬وأضاف‭ ‬تشين‭ ‬أن‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يغيّر‭ ‬المشهدية‭ ‬الأساسية‭ ‬ومنحى‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬عبر‭ ‬المضيق‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬بكين‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬إعادة‭ ‬التوحيد‭ ‬الوطني‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ثابتا،‭ ‬وتصميمنا‭ ‬صلب‭ ‬كالصخر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬تعارض‭ ‬بشدة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الانفصالية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ (‬استقلال‭ ‬تايوان‭) ‬وكذلك‭ ‬التدخل‭ ‬الأجنبي‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬واشنطن‭ ‬وبكين‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬كثب،‭ ‬إذ‭ ‬تعدّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬عسكري‭ ‬للجزيرة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الاستحقاق‭ ‬نظّم‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬صراع‭ ‬قائم‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬العظميين‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬قد‭ ‬شدّد‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬وجّهه‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬لمناسبة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬التوحيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تايوان‭ ‬‮«‬حتمية‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬حذّرت‭ ‬بكين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لاي‭ ‬يشكّل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬جسيما‮»‬‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬تهديدا‭ ‬للسلام‭ ‬باتّباع‭ ‬‮«‬المسار‭ ‬الشرير‮»‬‭ ‬للاستقلال‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تعهّد‭ ‬لاي‭ ‬تشينغ‭-‬تي‭ ‬الفائز‭ ‬بانتخابات‭ ‬تايوان‭ ‬الرئاسية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬الجزيرة‭ ‬المتمتّعة‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تهديدات‭ ‬الصين‭ ‬وترهيبها،‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬بالرئاسة‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تصر‭ ‬بكين‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭. ‬وقال‭ ‬لاي‭ ‬تشينغ‭-‬تي‭ ‬مرشّح‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬التقدمي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬أنصاره‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬تايوان‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬الصين‭ ‬المستمرة‭ ‬وترهيبها‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬هنّأ‭ ‬الشعب‭ ‬بـ«نجاحه‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬جهود‭ ‬قوى‭ ‬خارجية‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حملة‭ ‬طغت‭ ‬عليها‭ ‬ضغوط‭ ‬كبرى‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وعسكرية‭ ‬مارستها‭ ‬الصين،‭ ‬فاز‭ ‬لاي‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بحصده‭ ‬40‭.‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬وفق‭ ‬نتائج‭ ‬99.9‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭. ‬وهو‭ ‬سيتولى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مايو‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬شدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تدعم‭ ‬استقلال‭ ‬تايوان‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬لاي‭ ‬الذي‭ ‬هنّأه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وأشاد‭ ‬بـ«صلابة‭ ‬النظام‭ ‬الديمقراطي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭. ‬و«رحّب‮»‬‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬و«هنّأ‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الديمقراطي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الشعب‭ ‬التايواني‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ديمقراطيتنا،‭ ‬لأننا‭ ‬نقول‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إنه‭ ‬بين‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والاستبداد‭ ‬سنكون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭.. ‬وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأنه‭ ‬يعود‭ ‬للشعب‭ ‬التايواني‭ ‬وحده‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬رئيسه‮»‬،‭ ‬متعهّدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بـ«مواصلة‭ ‬المبادلات‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الصين‮»‬‭. ‬

وحصل‭ ‬خصمه‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬يو‭-‬إيه‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬القومي‭ (‬الكومينتانغ‭) ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬على‭ ‬33‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬المركزية‭. ‬وقد‭ ‬أقر‭ ‬بهزيمته‭ ‬أمام‭ ‬أنصاره‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أحترم‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬للشعب‭ ‬التايواني‭ (...) ‬وأهنئ‭ ‬لاي‭ ‬تشينغ‭ ‬تي‭ ‬وسياو‭ ‬بي‭ ‬خيم‭ (‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭) ‬على‭ ‬انتخابهما‭ ‬وآمل‭ ‬ألا‭ ‬يخيبا‭ ‬توقعات‭ ‬الشعب‭ ‬التايواني‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬المرشح‭ ‬الثالث‭ ‬كو‭ ‬وين‭ ‬جي‭ (‬64‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬التايواني‭ ‬الصغير،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مناهض‭ ‬للنظام‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬26‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭. ‬وقد‭ ‬اعترف‭ ‬بهزيمته‭ ‬أيضا‭.‬