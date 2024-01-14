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القنوات الناقلة لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

1/14/2024 9:16:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، الديربي الأكثر إثارة ومتعة في تاريخ الساحرة المستديرة، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه برشلونة.
وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني للموسم الجاري، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.
وستنطلق مواجهة الريال أمام برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الاردن و السعودية.
وستنقل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة أس أس سي السعودية، والتي تعد هي الناقل الحصري والوحيد للبطولة التي تستضيفها المملكة.

ملاعب

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