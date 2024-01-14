القنوات الناقلة لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، الديربي الأكثر إثارة ومتعة في تاريخ الساحرة المستديرة، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه برشلونة.
وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني للموسم الجاري، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.
وستنطلق مواجهة الريال أمام برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الاردن و السعودية.
وستنقل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة أس أس سي السعودية، والتي تعد هي الناقل الحصري والوحيد للبطولة التي تستضيفها المملكة.
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