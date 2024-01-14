استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال أريحا

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال أريحا
التاريخ
1/14/2024 9:16:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة أريحا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الطفل لؤي الصوفي 14 عاما، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، عقب أطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عين السلطان.
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