الرزاز يلتقي مبادرات شبابية تنموية في مادبا

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى الدكتور عمر الرزاز مجموعة من الشباب القائمين على مبادرات تنموية متنوعة في مادبا واطلع على الأفكار الإبداعية التي يعمل الشباب على تنفيذها وتطويرها وصولاً إلى مشاريع تشغيليّة تخدم المجتمع المحلي.
وزار الدكتور الرزاز مشغل لتصميم الأزياء الذي ينتج أزياء أردنية بأفكار جديدة وبأيدي مختصين من المجتمع المحلي.
وتم الاطلاع على مشاريع زراعية إبداعية بطرق غير تقليدية تم فيها إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى جانب الخبرات الزراعية لدى القائمين على المشاريع .
واطلع الرزاز ومجموعة من الشباب على فكرة مشروع تصميمات لعجائب الدنيا السبع الذي هو قيد الدراسة .
وتعتبر المشاريع التنموية ذات الأفكار الإبداعية هي الطريقة الفضلى في تنمية المجتمعات وتشغيل الأيدي العاملة وتحسين المستوى المعيشي، خصوصاً في مادبا التي تمتاز بمواقعها السياحية والأثرية والطبيعية ولها سمعتها السياحية الدولية.
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