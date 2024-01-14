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الرزاز يلتقي مبادرات شبابية تنموية في مادبا

1/14/2024 9:16:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى الدكتور عمر الرزاز مجموعة من الشباب القائمين على مبادرات تنموية متنوعة في مادبا واطلع على الأفكار الإبداعية التي يعمل الشباب على تنفيذها وتطويرها وصولاً إلى مشاريع تشغيليّة تخدم المجتمع المحلي.


وزار الدكتور الرزاز مشغل لتصميم الأزياء الذي ينتج أزياء أردنية بأفكار جديدة وبأيدي مختصين من المجتمع المحلي.


وتم الاطلاع على مشاريع زراعية إبداعية بطرق غير تقليدية تم فيها إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى جانب الخبرات الزراعية لدى القائمين على المشاريع .
واطلع الرزاز ومجموعة من الشباب على فكرة مشروع تصميمات لعجائب الدنيا السبع الذي هو قيد الدراسة .


وتعتبر المشاريع التنموية ذات الأفكار الإبداعية هي الطريقة الفضلى في تنمية المجتمعات وتشغيل الأيدي العاملة وتحسين المستوى المعيشي، خصوصاً في مادبا التي تمتاز بمواقعها السياحية والأثرية والطبيعية ولها سمعتها السياحية الدولية.

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