أكسيوس: بايدن ومسؤولون كبار محبطون من نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس جو بايدن ومسؤولين أميركيين كبار محبطون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على غزة.



وأشار الموقع إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه المسوؤل الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية قلقة من أن "إسرائيل" لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة.



وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل، أدّت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض وداخل الوزارة.



وأكد أن بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه.

