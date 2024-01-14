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شركة جوبترول تطلق حملة تعريفية وترويجية تحت عنوان جوبترول هي“065800700”

1/14/2024 9:16:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من منطلق تفاعلها المستمر مع زبائنها الكرام، أعلنت شركة جوبترول العلامة التجارية الرائدة في توزيــع وتســويق المنتجــات البتروليــة فــي المملكـة عن إطلاق حملة شاملة تجمع بين التوعية والترويج مؤكدةً على أن الرقم المعتمد والوحيد لكافة خدمات الشركة هو 065800700.
تتمثل رسالة جوبترول في تأكيد أنها العلامة التجارية الأصلية والوحيدة وهي إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية.
تعكس هذه الحملة التعريفية تفاني جوبترول في توفير خدمات موثوقة ومبتكرة، تتجاوز تصور البعض بأنها مجرد محطات وقود. يتمحور التركيز حول تحسين الوعي بمجموعة الخدمات المتنوعة، بما في ذلك محطات الوقود وخدمة "جوّ" لتوصيل الديزل للمنازل.
الحملة تشمل آلية فعّالة لتحقيق التفاعل والمشاركة مع المستهلكين، من خلال حملة "اكشط واربح"، حيث تتيح هذه الحملة للمستهلكين الفرصة لربح آلاف الجوائز عند تعبئة 500 لتر أو أكثر من الديزل وذلك من خلال الطلب عبر الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جوبترول 065800700.
مدة الحملة شهر واحد من تاريخ 2024/1/14 إلى 2024/2/14 أو حتى نفاذ الكمية. الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة وخاضعة للشروط والأحكام.
وقال عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية "جوبترول" المهندس خالد الزعبي: "أن شركة جوبترول تحرص على تزويد عملائها بأفضل المنتجات والخدمات التي تلبي جميع متطلباتهم، وأكد أن جوبترول لا تطرح أية عروض أو إعلانات أو جوائز إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة أو عن طريق الواتساب وخدمة العملاء." وأضاف الزعبي: "أهمية الاتصال بالرقم الوحيد والمعتمد 065800700 للتحقق وطلب الخدمات، مع التأكيد على أن جوبترول تظل الرائدة والوحيدة في مجال خدمات توصيل الديزل للمنازل."

لمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بالرقم الوحيد والمعتمد لشركة جوبترول 065800700، أو التواصل عبر الواتساب، أو زيارة صفحات التواصل الاجتماعي:
- فيسبوك Jppmcompany
- انستغرام: Jopetrol

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