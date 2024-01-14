الفراية: 121 مستثمرا أجنبيا منحوا الجنسية الأردنية العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية أنه تم منح الجنسية الأردنية لنحو 121 مستثمرا أجنبيا خلال العام الماضي.



وقال الفراية خلال مناقشة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن عدد المستثمرين الأجانب الذين تم منحهم الجنسية منذ عام 2018 بلغ نحو 465 مستثمرا.



وأضاف أن نحو 25% من المستثمرين الأجانب حصلوا على الجنسية خلال عام 2023.