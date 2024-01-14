الفراية: 121 مستثمرا أجنبيا منحوا الجنسية الأردنية العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية أنه تم منح الجنسية الأردنية لنحو 121 مستثمرا أجنبيا خلال العام الماضي.
وقال الفراية خلال مناقشة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن عدد المستثمرين الأجانب الذين تم منحهم الجنسية منذ عام 2018 بلغ نحو 465 مستثمرا.
وأضاف أن نحو 25% من المستثمرين الأجانب حصلوا على الجنسية خلال عام 2023.
MENAFN14012024000208011052ID1107719122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.