Sunday, 14 January 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصول طائرة باكستانية إلى مطار ماركا العسكري تحمل مساعدات لغزة - صور

1/14/2024 9:16:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت إلى مطار ماركا العسكري اليوم الأحد، طائرة عسكرية باكستانية نوع (IL-78 ) تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية، لإرسالها إلى الأهل والأشقاء في قطاع غزة.


وكان في استقبال الطائرة عند وصولها الى المطار، قائد سلاح الجو الملكي، والسفير الباكستاني في عمّان محمد أجمل إقبال، والملحق العسكري الباكستاني في عمّان.


وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم جهود المملكة الأردنية التي تبذلها في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنّه الشعب الباكستاني للشعب الفلسطيني.













MENAFN14012024000208011052ID1107719121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث