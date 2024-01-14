الفراية: انخفاض متوسط التوقيف الإداري إلى 1700 شهريا العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن انخفاض متوسط التوقيف الإداري من 2200 شهريا إلى 1700 شهريا خلال السنة الحالية.
وقال الفراية خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الانخفاض جاء بسبب اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد التوقيف الإداري.
وأضاف أن الوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية قامت بردم 125 بئرا مخالفة، وإزالة 204 اعتداؤ على مصادر المياه بالإضافة لضبط 10 حفارات مخالفة.
وأشار الفراية إلى دخول نحو 120 ألف سائح من الجنسية السورية وذلك من خلال الجنهورية العربية السورية والدول الدول الأوروبية خلال العام الماضي.
وبيّن أن مصروفاتهم داخل البلاد قدرت بنحو 30 مليون دينار.
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