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الفراية: انخفاض متوسط التوقيف الإداري إلى 1700 شهريا العام الحالي

1/14/2024 9:16:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن انخفاض متوسط التوقيف الإداري من 2200 شهريا إلى 1700 شهريا خلال السنة الحالية.


وقال الفراية خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الانخفاض جاء بسبب اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد التوقيف الإداري.


وأضاف أن الوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية قامت بردم 125 بئرا مخالفة، وإزالة 204 اعتداؤ على مصادر المياه بالإضافة لضبط 10 حفارات مخالفة.


وأشار الفراية إلى دخول نحو 120 ألف سائح من الجنسية السورية وذلك من خلال الجنهورية العربية السورية والدول الدول الأوروبية خلال العام الماضي.
وبيّن أن مصروفاتهم داخل البلاد قدرت بنحو 30 مليون دينار.

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