مظاهرات مليونية في عواصم العالم تطالب بوقف حرب الإبادة الصهيونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬المسيرة‭ ‬العالمية‭ ‬لنصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬بوصفها‭ ‬عاصمة‭ ‬محورية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الكبرى‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬والمنتدى‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وتحالف‭ ‬أوقفوا‭ ‬الحرب،‭ ‬وحملة‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬وأصدقاء‭ ‬الأقصى،‭ ‬والرابطة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقد‭ ‬اتحدت‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬موحدة‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬دمية‭ ‬عملاقة‭ ‬لطفلة‭ ‬سورية‭ ‬لاجئة‭ ‬تدعى‭ ‬أمل‭ ‬الصغيرة‭ ‬سارت‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬الدمية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬3‭.‬5‭ ‬أمتار‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬محنة‭ ‬الأطفال‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وسترافقها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن‭ ‬تأكيدها‭ ‬وجود‭ ‬شرطي‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬1700‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬لمراقبة‭ ‬المسيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬خارج‭ ‬لندن‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للتحرك‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬شهد‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬نزول‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬العواصم‭ ‬الكبرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭ ‬وسيدني‭ ‬وطوكيو‭ ‬وواشنطن‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بالموازاة‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬إسرائيل‭ ‬تهمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المنظم‭ ‬للمظاهرات‭: ‬‮«‬إن‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬العالمي‭ ‬هذا،‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والأمريكتين،‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬حركة‭ ‬دولية‭ ‬منسقة‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وسوف‭ ‬يبعث‭ ‬ذلك‭ ‬برسالة‭ ‬قوية‭ ‬ليس‭ ‬إلى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تدعمهم‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬يقول‭ (‬ليس‭ ‬باسمنا‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يمثل‭ ‬جهدًا‭ ‬جماعيًا،‭ ‬قادته‭ ‬الحركة‭ ‬المناهضة‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬صدى‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬للتغيير‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬والآيديولوجيات‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نحث‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬ضمير‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬الأصوات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وتشمل‭ ‬المدن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭: ‬بيونس‭ ‬آيرس،‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬تيرانا‭ ‬في‭ ‬ألبانيا،‭ ‬فيينا،‭ ‬سيدني،‭ ‬أديلاد‭ ‬وميلبورن‭ (‬أستراليا‭)‬،‭ ‬دكا،‭ ‬برازيليا‭ ‬وساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬تورنتو،‭ ‬ليماسول‭ ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬ريكيافك‭ (‬أيسلندا‭)‬،‭ ‬أكرا‭ (‬غانا‭)‬،‭ ‬كوبنهاغن،‭ ‬باريس،‭ ‬بغداد،‭ ‬دلهي،‭ ‬جاكرتا،‭ ‬بريمن‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬باليرمو‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬أثينا،‭ ‬عمان،‭ ‬الكويت،‭ ‬طوكيو،‭ ‬أوساكا،‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وتشهد‭ ‬دول‭ ‬مظاهرات‭ ‬متعددة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العاصمة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬ستخرج‭ ‬تظاهرات‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مدينة‭ ‬فيها،‭ ‬والبرازيل‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬ست‭ ‬مدن‭ ‬فيها،‭ ‬والهند،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دبلن‭ ‬في‭ ‬إيرلندا،‭ ‬وكوالالمبور‭ ‬في‭ ‬ماليزيا،‭ ‬والمكسيك‭ ‬التي‭ ‬ستخرج‭ ‬تظاهرات‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬فيها،‭ ‬وستشهد‭ ‬المدن‭ ‬العالمية‭ ‬يوم‭ ‬الغضب‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬وبورت‭ ‬لويس‭ ‬في‭ ‬موريشيوس،‭ ‬وواشنطن‭.‬