Sunday, 14 January 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مظاهرات مليونية في عواصم العالم تطالب بوقف حرب الإبادة الصهيونية

1/14/2024 9:13:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خرج‭ ‬ملايين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬مدينة،‭ ‬عبر‭ ‬45‭ ‬دولة‭ ‬وفي‭ ‬ست‭ ‬قارات،‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬تاريخي‭ ‬للحركة‭ ‬العالمية‭ ‬المناهضة‭ ‬للحرب،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإنهاء‭ ‬قصف‭ ‬غزة‭.‬

وبدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬المسيرة‭ ‬العالمية‭ ‬لنصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬بوصفها‭ ‬عاصمة‭ ‬محورية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الكبرى‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬والمنتدى‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وتحالف‭ ‬أوقفوا‭ ‬الحرب،‭ ‬وحملة‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬وأصدقاء‭ ‬الأقصى،‭ ‬والرابطة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقد‭ ‬اتحدت‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬موحدة‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬دمية‭ ‬عملاقة‭ ‬لطفلة‭ ‬سورية‭ ‬لاجئة‭ ‬تدعى‭ ‬أمل‭ ‬الصغيرة‭ ‬سارت‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬الدمية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬3‭.‬5‭ ‬أمتار‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬محنة‭ ‬الأطفال‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وسترافقها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن‭ ‬تأكيدها‭ ‬وجود‭ ‬شرطي‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬1700‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬لمراقبة‭ ‬المسيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬خارج‭ ‬لندن‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للتحرك‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬شهد‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬نزول‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬العواصم‭ ‬الكبرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭ ‬وسيدني‭ ‬وطوكيو‭ ‬وواشنطن‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بالموازاة‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬إسرائيل‭ ‬تهمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المنظم‭ ‬للمظاهرات‭: ‬‮«‬إن‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬العالمي‭ ‬هذا،‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والأمريكتين،‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬حركة‭ ‬دولية‭ ‬منسقة‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وسوف‭ ‬يبعث‭ ‬ذلك‭ ‬برسالة‭ ‬قوية‭ ‬ليس‭ ‬إلى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تدعمهم‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬يقول‭ (‬ليس‭ ‬باسمنا‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يمثل‭ ‬جهدًا‭ ‬جماعيًا،‭ ‬قادته‭ ‬الحركة‭ ‬المناهضة‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬صدى‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬للتغيير‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬والآيديولوجيات‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نحث‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬لديه‭ ‬ضمير‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬الأصوات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وتشمل‭ ‬المدن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭: ‬بيونس‭ ‬آيرس،‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬تيرانا‭ ‬في‭ ‬ألبانيا،‭ ‬فيينا،‭ ‬سيدني،‭ ‬أديلاد‭ ‬وميلبورن‭ (‬أستراليا‭)‬،‭ ‬دكا،‭ ‬برازيليا‭ ‬وساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬تورنتو،‭ ‬ليماسول‭ ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬ريكيافك‭ (‬أيسلندا‭)‬،‭ ‬أكرا‭ (‬غانا‭)‬،‭ ‬كوبنهاغن،‭ ‬باريس،‭ ‬بغداد،‭ ‬دلهي،‭ ‬جاكرتا،‭ ‬بريمن‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬باليرمو‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬أثينا،‭ ‬عمان،‭ ‬الكويت،‭ ‬طوكيو،‭ ‬أوساكا،‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وتشهد‭ ‬دول‭ ‬مظاهرات‭ ‬متعددة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العاصمة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬ستخرج‭ ‬تظاهرات‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مدينة‭ ‬فيها،‭ ‬والبرازيل‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬ست‭ ‬مدن‭ ‬فيها،‭ ‬والهند،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دبلن‭ ‬في‭ ‬إيرلندا،‭ ‬وكوالالمبور‭ ‬في‭ ‬ماليزيا،‭ ‬والمكسيك‭ ‬التي‭ ‬ستخرج‭ ‬تظاهرات‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬فيها،‭ ‬وستشهد‭ ‬المدن‭ ‬العالمية‭ ‬يوم‭ ‬الغضب‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬وبورت‭ ‬لويس‭ ‬في‭ ‬موريشيوس،‭ ‬وواشنطن‭.‬

MENAFN14012024000055011008ID1107719109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث