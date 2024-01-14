مع اقتراب العدوان من 100 يوم.. غارات إسرائيلية تودي بحياة العشرات في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬تلطخ‭ ‬إنسانيتنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭.

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وقال‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬جسامة‭ ‬الموت،‭ ‬والدمار،‭ ‬والتهجير،‭ ‬والجوع،‭ ‬والخسارة،‭ ‬والحزن‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الـ‭ ‬100‭ ‬الماضية‭ ‬يلطخ‭ ‬إنسانيتنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬جرح‭ ‬العشرات‭. ‬

في‭ ‬مستشفى‭ ‬النجار‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬يحاول‭ ‬السكان‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحبائهم‭ ‬الذين‭ ‬مددوا‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وأمام‭ ‬صف‭ ‬الجثث،‭ ‬يعانق‭ ‬رجل‭ ‬بقايا‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬ملفوف‭ ‬بملاءة‭ ‬بيضاء‭.‬

يقول‭ ‬أبو‭ ‬سيف‭ ‬الذي‭ ‬نزح‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬أو‭ ‬أربع‭ ‬مرات‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يحدث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تعتبرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬آمنة‮»‬‭. ‬ويرفع‭ ‬بسام‭ ‬عرفة‭ ‬الذي‭ ‬نزح‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي،‭ ‬صورة‭ ‬طفلة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬هاتفه‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الطفلة‭ ‬الصغيرة‭ ‬ماذا‭ ‬فعلت‭ ‬لهم؟‭ ‬ماتت‭ ‬جائعة‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬كسرة‭ ‬خبز‮»‬‭.‬

وتزعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬المسلحين‭ ‬وتبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لتقليل‭ ‬الضرر‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬المقاتلين‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭.‬

لكن‭ ‬حجم‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المتردي‭ ‬أحدثا‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي‭ ‬وأذكيا‭ ‬الدعوات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.

‬وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬قتلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبا‭ ‬وفي‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬حول‭ ‬الغارة‭ ‬في‭ ‬رفح‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

وفي‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تحدث‭ ‬سكان‭ ‬عن‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬وقصف‭ ‬بالدبابات‭ ‬وغارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيمات‭ ‬البريج‭ ‬والنصيرات‭ ‬والمغازي‭ ‬للاجئين‭.‬

وفي‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬قالت‭ ‬نبيلة‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الليلة‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬أمضيناها‭ ‬مكدسين‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬قسم‭ ‬الولادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬النصر‭.

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وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الأمطار‭ ‬والبرد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬جعلت‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬أصعب‭ ‬لعائلتها‭ ‬التي‭ ‬نصبت‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المستشفى‭. ‬وتساءلت‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬أين‭ ‬نذهب؟‮»‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مسلحين‭ ‬ومركز‭ ‬قيادة‭ ‬تابعا‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخيمات‭. ‬

وشوهدت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬الغرب،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬النزوح‭ ‬إليها‭. ‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬إن‭ ‬حافلة‭ ‬أصيبت‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬بصاروخ‭ ‬إسرائيلي‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.

‬ووردت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وحي‭ ‬الدرج‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭.‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬بعض‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬اجتاحته‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬مسلحي‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬135‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأصابت‭ ‬312‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬23843‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬