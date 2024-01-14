مع اقتراب العدوان من 100 يوم.. غارات إسرائيلية تودي بحياة العشرات في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قطاع غزة
– الوكالات: سقط عشرات الشهداء أمس في قطاع غزة الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة «تلطخ إنسانيتنا المشتركة» مع مرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان «إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ 100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة».
وقالت وزارة الصحة بغزة إن الغارات الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من ستين شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وأدت إلى جرح العشرات.
في مستشفى النجار في رفح، يحاول السكان التعرف على أحبائهم الذين مددوا على الأرض. وأمام صف الجثث، يعانق رجل بقايا طفل صغير ملفوف بملاءة بيضاء.
يقول أبو سيف الذي نزح «ثلاث أو أربع مرات» منذ بداية النزاع إن ذلك «يحدث في منطقة تعتبرها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة آمنة». ويرفع بسام عرفة الذي نزح من مخيم البريج وسط القطاع الساحلي، صورة طفلة على شاشة هاتفه قائلاً «هذه الطفلة الصغيرة ماذا فعلت لهم؟ ماتت جائعة وهي تحمل كسرة خبز».
وتزعم إسرائيل إنها تستهدف المسلحين وتبذل كل ما في وسعها لتقليل الضرر على غير المقاتلين خلال حرب الشوارع التي تخوضها ضد حماس في القطاع المكتظ بالسكان.
لكن حجم القتل في غزة والوضع الإنساني المتردي أحدثا صدمة في الرأي العام العالمي وأذكيا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.
وأعلن جيش الاحتلال أمس أن قواته قتلت العديد من المسلحين في خان يونس جنوبا وفي وسط قطاع غزة. وقال إنه يتحقق من التقارير حول الغارة في رفح. وقالت حماس إن مقاتليها أطلقوا النار على طائرة هليكوبتر إسرائيلية في خان يونس.
وفي وسط قطاع غزة، تحدث سكان عن معارك عنيفة بالأسلحة وقصف بالدبابات وغارات جوية إسرائيلية على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي للاجئين.
وفي خان يونس، قالت نبيلة أبو زيد (40 عاما) وهي ربة منزل لفرانس برس إن «الليلة كانت صعبة جدا أمضيناها مكدسين مع مئات النازحين في أروقة قسم الولادة» في مستشفى النصر.
وأوضحت أن الأمطار والبرد في المنطقة جعلت الحياة اليومية أصعب لعائلتها التي نصبت خيمة في ساحة المستشفى. وتساءلت «إلى أين نذهب؟»
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين ومركز قيادة تابعا لحركة حماس في هذه المخيمات.
وشوهدت القوات الإسرائيلية أيضا على أطراف دير البلح الواقعة إلى الغرب، والتي كانت إسرائيل تطلب من السكان النزوح إليها.
وقال شهود إن حافلة أصيبت في مكان قريب بصاروخ إسرائيلي. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.
ووردت تقارير عن استشهاد أكثر من 20 شخصا في شمال القطاع وبيت لاهيا وحي الدرج بمدينة غزة.
وأعلنت إسرائيل عن مرحلة جديدة في الحرب قائلة إنها ستبدأ في سحب بعض قواتها من شمال قطاع غزة الذي اجتاحته بعد ثلاثة أسابيع من هجوم مسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الضربات الإسرائيلية قتلت 135 فلسطينيا وأصابت 312 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وأضاف أن 23843 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، استشهدوا في المجمل منذ السابع من أكتوبر.
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