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وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات: طباعة 100 ألف جواز إلكتروني

1/14/2024 9:13:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أن عدد جوازات السفر الإلكترونية التي تم طباعتها تجاوزت ال100 ألف جواز وذلك خلال العشرة أشهر الماضية منذ تدشينه في شهر مارس 2023.
وسلّم وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات و الإقامة الطفلة زينب عادل عمران أول جواز إلكتروني ما بعد الـ 100 ألف جواز، مشيدًا
بإقبال المواطنين على الجواز الإلكتروني، الذي يوفر العديد من التسهيلات لعبور مختلف دول العالم، معربًا معاليه عن شكره لطاقم عمل إصدار الجوازات، لتحقيقهم لهذا الإنجاز وتعاونهم لتحقيق خطة التعافي الاقتصادي والتحول الرقمي بنجاح.
ونوه، إلى أهمية الاطلاع على الاشتراطات الخاصة بجواز السفر الإلكتروني عند تقديم طلب الاستبدال، من خلال موقع الحكومة الإلكترونية Bahrain أو التقديم عبر أحد مراكز الخدمة التابعة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بعد حجز موعد من خلال تطبيق مواعيد.

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