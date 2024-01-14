وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات: طباعة 100 ألف جواز إلكتروني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أن عدد جوازات السفر الإلكترونية التي تم طباعتها تجاوزت ال100 ألف جواز وذلك خلال العشرة أشهر الماضية منذ تدشينه في شهر مارس 2023.
وسلّم وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات و الإقامة الطفلة زينب عادل عمران أول جواز إلكتروني ما بعد الـ 100 ألف جواز، مشيدًا
بإقبال المواطنين على الجواز الإلكتروني، الذي يوفر العديد من التسهيلات لعبور مختلف دول العالم، معربًا معاليه عن شكره لطاقم عمل إصدار الجوازات، لتحقيقهم لهذا الإنجاز وتعاونهم لتحقيق خطة التعافي الاقتصادي والتحول الرقمي بنجاح.
ونوه، إلى أهمية الاطلاع على الاشتراطات الخاصة بجواز السفر الإلكتروني عند تقديم طلب الاستبدال، من خلال موقع الحكومة الإلكترونية Bahrain أو التقديم عبر أحد مراكز الخدمة التابعة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بعد حجز موعد من خلال تطبيق مواعيد.
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